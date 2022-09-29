Українські "гіки" адаптують дрони для бойових задач

ТехнологіїУкраїнаУкраїнські "гіки" адаптують дрони для бойових задачTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoТехнологіїУкраїна51 хв. тому51 хв. томуУ підвалі будинку біля лінії фронту на Донбасі молоді українці майструють дрон-камікадзе, здатний нести протитанкову міну. Багато хто з них приєднався до підрозділу через оголошення в Twitter. https://www.dw.com/uk/ukrainski-giki-adaptuut-droni-dla-bojovih-zadac-29092022/video-63282697Реклама