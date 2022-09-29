  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
ТехнологіїУкраїна

Українські "гіки" адаптують дрони для бойових задач

51 хв. тому

У підвалі будинку біля лінії фронту на Донбасі молоді українці майструють дрон-камікадзе, здатний нести протитанкову міну. Багато хто з них приєднався до підрозділу через оголошення в Twitter.

https://www.dw.com/uk/ukrainski-giki-adaptuut-droni-dla-bojovih-zadac-29092022/video-63282697
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Путін на Красній площі в Москві

У РФ анонсували "приєднання нових територій" 30 вересня

Конфлікти
2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександра Матвійчук

Українка стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії

Українка стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії

Політика
7 год. тому
Евакуаційна колона на блок-посту перед в'їздом у Запоріжжя, 26 вересня 2022 року

"Навчилася пакувати ціле життя в одну валізу"

"Навчилася пакувати ціле життя в одну валізу"

Суспільство
20 год. тому
Щоденний пікет прихильників Саакашвілі перед парламентом Грузії, вересень 2022 року

Саакашвілі - рік у Грузії: не у в'язниці, але й не на волі

Саакашвілі - рік у Грузії: не у в'язниці, але й не на волі

Політика
2 год. тому
Пляма газу у Балтійському морі на місці прориву "Північного потоку-2"

Аварія на "Північних потоках": все вказує на саботаж

Аварія на "Північних потоках": все вказує на саботаж

Економіка
4 год. тому
external

Рідні "азовців" просять не забувати про бійців у полоні

Рідні "азовців" просять не забувати про бійців у полоні

Конфлікти
22 год. тому
06:54 хв.
Затор на кордоні Росії та Грузії, 24 вересня 2022 року

Кордон РФ і Грузії: як "заробляють" на російських ухилянтах

Кордон РФ і Грузії: як "заробляють" на російських ухилянтах

Конфлікти
23 год. тому
На головну сторінку