Українки взяли "золото" і "бронзу" на ЧЄ з легкої атлетики

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко у стрибках у висоту принесли "золото" і "бронзу" збірній України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в Римі.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко у неділю, 9 червня, принесли нагороди збірній України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в Римі.

У секторі для стрибків у вистоту Магучіх із результатом 2,01 метра вдруге поспіль здобула європейське "золото", Геращенко, якій підкорилася спроба на 1,95 метра, стала бронзовою призеркою, передає "Укрінформ".

"Срібло" дісталося Ангеліні Топич із Сербії (1,97 метра).

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Нагадаємо, 7 червня першу нагороду збірній України на ЧЄ з легкої атлетики принесла Людмила Оляновська. Вона стала бронзовою призеркою континентальної першості у ходьбі на 20 кілометрів, виконавши у цій дисципліні олімпійський норматив.

Чемпіонат Європи 2024 року з легкої атлетики в Італії триватиме до 12 червня.