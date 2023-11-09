Україна вперше випередила Росію в торгівлі з Німеччиною

У вересні 2023 року товарообіг Німеччини з Україною вперше був більшим, ніж з Росією, повідомили у Східному комітеті німецької економіки.

Війна Росії проти України змінює структуру зовнішньої торгівлі Німеччини зі Східною Європою, йдеться в повідомленні Східного комітету німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), опублікованому в четвер, 9 листопада.

Росія продовжує втрачати позиції торгового партнера ФРН, тоді як інші ринки її переганяють. У вересні 2023 року товарообіг Німеччини з Україною (840 мільйонів євро) вперше виявився більшим за її товарообіг з РФ (810 мільйонів євро).

Загалом, як зазначається в повідомленні, несприятливі тенденції у світовій економіці впливають і на зовнішню торгівлю Німеччини. За перші дев'ять місяців поточного року номінальний товарообіг з 29 країнами Центральної та Східної Європи і Центральної Азії знизився на 5,4 відсотка порівняно з першими трьома кварталами минулого року. У вересні обсяг торгівлі був навіть на 10 відсотків нижчим за рівень попереднього місяця. Однак східна торгівля демонструє кращі результати, ніж зовнішня торгівля Німеччини в цілому (-14,4 відсотка).

У Східному комітеті наголошують на необхідності послідовно усувати зовнішньоекономічні перешкоди та не створювати нових, що включає в себе і відкритість кордонів для переміщення товарів. Тому за тривалим часом очікування вантажними автомобілями на кордоні між Україною та Польщею і за нещодавніми блокадами з боку польських перевізників, які протестували проти дешевшої конкуренції з України, в комітеті слідкують з великою тривогою.

Там зауважують, що сприяння зовнішній торгівлі передбачає насамперед розширення єдиного європейського ринку в середньостроковій і довгостроковій перспективі, що надзвичайно важливо для економіки Німеччини, а також необхідна краща прив'язка до нього країн Центральної Азії та Кавказу.