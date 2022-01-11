Україна і Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору

Україна та Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору, повідомив український президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим у Києві в п’ятницю, 14 січня.

"Ми й надалі будемо спільно працювати над низкою перспектив, серед іншого це створення транспортного коридору в межах ГУАМ, який об’єднує Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову", - сказав він і додав, що розвиток транзитного потенціалу та створення відповідної сучасної інфраструктури є актуальними темами. За його словами, необхідно активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень, а також у галузі авіації.

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Мільярдний товарообіг

Зеленський повідомив, що вперше з 2013 року товарообіг між Україною та Азербайджаном сягнув рекордних показників. "Він не тільки не знизився, незважаючи на те, що відбувається у всьому світі, на COVID-19 і пандемію, а вперше за сім років сягнув рекордних показників - майже одного мільярда доларів США", - сказав він. За його словами, країни поставили собі ціль збільшити обсяги спільної торгівлі до 2024 року вдвічі.

Крім того, Зеленський розраховує на збільшення взаємних інвестицій, участь азербайджанських кампаній у проекті "Велике будівництво", а українських - в інфраструктурних проектах Азербайджана, а також на активну участь азербайджанського бізнесу в приватизації в Україні.

Плани в енергетиці

Зі свого боку Алієв відзначив плани щодо співпраці у сфері енергетики та можливості для нарощування співробітництва у нафтопереробці. "Я впевнений, що їх втілять. SOCAR, державна компанія Азербайджану, налаштована на цю співпрацю і має нині масштабну мережу заправних станцій у всій Україні", - сказав він.

Азербайджан і Україна підписали шість двосторонніх документів 14 січня

Сторони підписали меморандум щодо співробітництва між міністерством енергетики України, національною акціонерною компанією "Нафтогаз" та міністерством економіки Азербайджану і компанією SOCAR. Йдеться про постачання та транспортування нафти до України, транспортування та спільного використання нафтопродуктів, розвідку і видобуток вуглеводнів, реконструкцію і будівництво в Україні нафтопереробних потужностей, постачання в Україну і зберігання в її сховищах природного газу.

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Стратегічне партнерство

Крім цього меморандуму сторони підписали ще п’ять двосторонніх документів, зокрема й спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства. "Нею закріплена готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільна протидія гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами", – розповів Зеленський.

Також сторони підписали міжурядову угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів. Йдеться про співпрацю щодо спрощення процедур при здійсненні імпорту, експорту, транзиту та реекспорту продуктів харчування. Крім того, підписали меморандум щодо співробітництва в аграрній сфері для розвитку співпраці у вирощуванні сільськогосподарських культур.