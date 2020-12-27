 Азербайджан розпочав комерційні поставки газу до Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

Азербайджан розпочав комерційні поставки газу до Європи

Баку постачатиме до Європи щорічно до 10 мільярдів кубометрів газу. ЄС отримуватиме газ з регіону Каспійського моря незалежно від Росії.

Зображення однієї з ділянок Транcадріатичного газогону

Зображення однієї з ділянок Транcадріатичного газогону

Азербайджан почав комерційні поставки газу до Європи Транcадріатичним газогоном (Trans Adriatic Pipeline, TAP), заявили у четвер, 31 грудня, в міністерстві енергетики країни.

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"Досягнута стратегічна мета (в реалізації проєкту. - Ред.) Південного газового коридору", - йдеться в повідомленні відомства. У ньому наголошується, що початок постачань палива на європейський ринок "відкриває нову сторінку в розвитку Азербайджану як газової країни".

Нагадаємо, про початок комерційної експлуатації газогону офіційний сайт TAP повідомляв ще у листопаді. 

Поставки до Італії, Болгарії та Греції з авторитарної держави

Баку зможе поставляти до Європи щорічно понад 10 мільярдів кубометрів газу протягом щонайменше 25 років. З цього обсягу близько 8 мільярдів кубометрів отримуватиме Італія, по мільярду кубометрів - Греція та Болгарія. Інший обсяг буде експортуватися на сусідні ринки.

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Азербайджан постачатиме паливо до Європи Південним газовим коридором в обхід Росії. Таким чином, Євросоюз досягнув стратегічної мети - диверсифікувати постачальників і маршрути постачання природного газу, аби знизити таким чином залежність від "Газпрому" та Росії.

Варто нагадати, що Азербайджан перебуває під потужною критикою міжнародної та європейської спільноти через авторитарну форму правління. Під час війни у Нагірному Карабаху уряду в Баку також закидали порушення прав людини

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    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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