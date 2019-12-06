Uber повідомив про понад 6000 випадків сексуального насильства в США за два роки

Майже шість тисяч випадків сексуального насильства з боку водіїв, пасажирів або третіх осіб було зафіксовано в сервісі таксі Uber у США у 2017 і 2018 роках. Сюди входять 464 випадки зґвалтування, близько 600 спроб зґвалтування, а також "небажані дотики і поцілунки". Такі дані містяться в звіті про безпеку, який був вперше опублікований компанією в четвер, 5 грудня. Uber також повідомив про десять нападів, що призвели до смерті у 2017 році і ще про дев'ять у 2018 році.

Водночас у сервісі зазначають, що загальна кількість нападів у машинах Uber знизилася на 16 відсотків через зростання самої кількості пасажирів, котрі користуються сервісом. "Навіть якщо випадки насильства рідкісні, кожен з них представляє чийсь індивідуальний болісний досвід. Навіть один зареєстрований подібний випадок, це вже занадто", - наголосили в компанії.

Uber і його найбільший конкурент у США, Lyft, перебувають під тиском у зв'язку зі збільшенням кількості скарг від жінок, що стали жертвами сексуального насильства. У середу, 4 грудня, група з двадцяти жінок, кожна з яких стала жертвою зґвалтування в таксі, які працювали під маркою Lyft, подали в Сан-Франциско позов проти компанії. Ще 14 подібних позовів було подано у вересні.