 У Тбілісі почались протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

У Тбілісі почались протести

Прихильники опозиції, не згодні з результатами голосування на парламентських виборах, протестують перед будівлею парламенту в Тбілісі.

Прихильники Єдиного нацонального руху

Прихильники "Єдиного нацонального руху"

У Грузії на парламентських виборах правляча партія "Грузинська мрія" набрала 48,15 відсотка голосів виборців за підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція" посідає друге місце з 27,14 відсотка. Такі дані в неділю, 1 листопада, наводить Центральна виборча комісія Грузії за підсумками обробки 100 відсотків бюлетенів.

Тим часом прихильники опозиційних партій, не згодні з результатами голосування, почали акцію протесту перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі.  

Як повідомляють місцеві ЗМІ, прихильники опозиції прорвали поліцейське оточення біля резиденції голови "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі і закликали його відреагувати на їхні вимоги щодо проведення нових виборів.

ЄС: Основні свободи були дотримані

Між тим у ЄС вже заявили, що основні свободи на виборах були дотримані. "Згідно зі спільною заявою з урахуванням попередніх висновків і висновків міжнародних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ і Парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи та НАТО, вибори пройшли в конкурентній боротьбі і в цілому основні свободи були дотримані", - заявили в Європейській службі зовнішніх зв'язків.

Прихильники Грузинської мрії святкують перемогу

Прихильники "Грузинської мрії" святкують перемогу

Цю оцінку поділяє посольство США в Грузії, яке заявило, що "парламентські вибори в Грузії проведені в конкурентному середовищі в умовах захисту основних свобод", незважаючи на наявність "широко поширених тверджень про тиск на виборців", а також про розмитість межі "між правлячою партією і державою" в деяких аспектах виборчого процесу. 

Вибори за новими правилами

Раніше колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який був лідером Єдиного наіонального руху з 2004 до 2015 року, назвав підсумки парламентських виборів тріумфом грузинських опозиційних сил. Він вважав першочерговим завданням формування уряду національної єдності з іншими опозиційними партіями. Саакашвілі додав, що не претендуватиме на посаду прем'єр-міністра в цьому уряді.

Парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирають 150 депутатів: 120 - за списками і 30 - за мажоритарною системою. Парламент обирається на чотири роки.

Другий тур виборів відбудеться у всіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також в шести округах в регіонах. Згідно з опублікованими ЦВК даними, у цих округах жоден з кандидатів-мажоритарників не зміг подолати необхідний 50-відсотковий бар'єр. У Грузії є 30 одномандатних округів. Другий тур має відбутись 21 листопада.

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