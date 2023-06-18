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ПолітикаШвейцарія

У Швейцарії пройшов референдум про захист клімату та податки

Аліна Коломієць
2 год. тому

На референдум були винесені питання про два закони: про кліматичну нейтральність країни та введення мінімального глобального корпоративного податку.

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Реклама референдуму щодо закону про захист клімату закликає виборців "засмутити Путіна своїм голосом"Фото: Michael Buchholzer/KEYSTONE/picture alliance

Швейцарці у неділю, 18 червня, голосували на референдумі за нові законодавчі ініціативи про захист клімату та підвищення корпоративних податків. Згідно з результатами попередніх опитувань, на які посилається агенція dpa, з обох питань люди, швидше за все, проголосували "за". Офіційні результати очікуються у понеділок.

Швейцарія до 2050 року має стати кліматично нейтральною

Кліматичний закон покликаний зробити Швейцарію кліматично нейтральною до 2050 року. Щоб досягти цього, шкідливі викиди мають бути скорочені на 75 відсотків до 2040 року порівняно з 1990 роком. Споживання викопних джерел енергії також має бути зменшено.

Швейцарський уряд має намір заохочувати відхід від опалення нафтою та газом за допомогою фінансових стимулів. Компаніям нададуть підтримку у переході на кліматично чисті технології. Протягом десяти років на ці цілі буде виділено 3,2 мільярда швейцарських франків (3,27 мільярда євро).

Також, незважаючи на опір захисників ландшафту, в Альпах планують створити великі парки з сонячними батареями. Крім того, планується встановити більше вітрових турбін.

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Парламент країни вже ухвалив кліматичний закон, але правоконсервативна Швейцарська народна партія (SVP) відкидає його, стверджуючи, що він призведе до сплеску цін у країні. SVP зібрала достатню кількість підписів для проведення голосування на референдумі.

15 відсотків податку для транснаціональних компаній

Друга ініціатива, щодо якої голосували на референдумі у Швейцарії, стосується виконання рішення Організації економічного співробітництва та розвитку. Ще у 2021 році 136 країн світу на майданчику ОЕСР підтримали ініціативу щодо введення глобального мінімального корпоративного податку. Вона передбачає, що міжнародні компанії з обсягом продажів не менше 750 мільйонів швейцарських франків повинні оподатковуватися за ставкою не менше 15 відсотків.

Тим часом податкові ставки в швейцарських кантонах частково значно нижчі і тому є особливо привабливими для транснаціональних корпорацій.

Найбільше могли би виграти від підвищення податкових надходжень Базель і Цуг, де розташовані великі фармацевтичні та торговельні групи.

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