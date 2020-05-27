 У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Новини

У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180

Днями заснована мільярдером Джеффом Безосом компанія Blue Origin передала замовнику перший ракетний двигун BE-4 для випробувань. Ця рушійна установка допоможе США відмовитися від російських РД-180.

Ракета-носій Atlas V

Ракета-носій Atlas V (на фото) компанії United Launch Alliance, оснащена російським двигуном РД-180

Заснована американським мільярдером Джеффом Безосом космічна компанія Blue Origin передала замовнику перший ракетний двигун BE-4. Про надходження цього двигуна до замовника - компанії United Launch Alliance (ULA), що є спільним підприємством корпорацій Boeing і Lockheed Martin, і здійснює запуски в інтересах НАСА, американських розвідслужб та Пентагону, стало відомо 1 липня.

Згодом виконавчий директор ULA Торі Бруно підтвердив у коментарі до опублікованого в соцмережі Twitter повідомлення, що йдеться саме про тестовий двигун.

Водночас речник компанії Blue Origin повідомив на запит спеціалізованого онлайн-порталу SpaceNews, що другий тестовий двигун BE-4 має надійти замовнику впродовж липня.

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В ULA розраховують, що перший випробувальний запуск відбудеться в квітні 2021 року. Двома двигунами BE-4 оснащуватимуться ракети-носії Vulcan, що мають стати наступниками ракети-носія Atlas-5, котру ULA пропонує тепер на ринку космічних послуг. Перший ступінь нинішньої версії ракети Atlas оснащено двокамерним двигуном РД-180 російського виробництва.

Припинення залежності від російських РД-180

Упродовж останніх років Конгрес США неодноразово закликав відмовитися від використання російських двигунів у американських космічних програмах. Саме з метою припинення залежності від РД-180 в 2014 році ULA і Blue Origin уклали угоду про розробку BE-4.

Однією з особливостей розробленої у США ракетної рушійної установки стане її екологічність, адже в ролі палива в BE-4 виступатиме скраплений природній газ (СПГ), а окиснювачем буде кисень. Планується, що в майбутньому цим двигуном також оснащатимуть і ракету New Glenn, над розробкою якої нині працюють інженери Blue Origin.

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За даними Конгресу США, замінити російські двигуни раніше 2024-2025 року навряд чи вдасться. З 1999 року російський виробник ракетних рушійних установок НВО "Енергомаш" поставив до США 116 двигунів РД-180, уточнює інформагенція "Інтерфакс".

  • Ануше Ансарі

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

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  • Космічні туристи

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  • Космопорт Америка

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  • Гаррісон Форд та Річард Бренсон

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  • SpaceShipTwo

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

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    SpaceShipTwo - корабель багаторазового використання для суборбітальних польотів. Він не досягає земної орбіти, але, виконуючи параболічний політ, піднімається на висоту 15,2 кілометра. Це дозволить туристам наблизитися до космосу і побачити кривизну Землі. Крім того, вони зможуть відчути невагомість. Але назвати себе астронавтами - ні. Для цього треба принаймні один раз облетіти навколо Землі.

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    Swiss Space Systems (S3) - швейцарська компанія, яка планує запропонувати орбітальні польоти для менш забезпечених людей. Ідея полягає в тому, що шатл запускатимуть за допомогою спеціального Airbus A300. Ця система також могла би використовуватися для запуску супутників на низькі орбіти або надзвукових перельотів.

  • Капсула від World View

    Мрії та реальність: Туристи в космосі

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    Саме таке бачення має компанія World View. Капсула з туристами кріпиться до аеростату та може підніматися на висоту 32 кілометра, що вдвічі вище за висоту, на яку піднімається SpaceShipTwo. Нещодавно компанія завершила перший успішний випробувальний політ. Ті, хто замовить квиток завчасно, можуть розрахувати на ціну в 67 тисяч євро.

    Автор: Тереза Кріннінґер, Віталій Дубенський


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