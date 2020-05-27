У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180

Заснована американським мільярдером Джеффом Безосом космічна компанія Blue Origin передала замовнику перший ракетний двигун BE-4. Про надходження цього двигуна до замовника - компанії United Launch Alliance (ULA), що є спільним підприємством корпорацій Boeing і Lockheed Martin, і здійснює запуски в інтересах НАСА, американських розвідслужб та Пентагону, стало відомо 1 липня.

Згодом виконавчий директор ULA Торі Бруно підтвердив у коментарі до опублікованого в соцмережі Twitter повідомлення, що йдеться саме про тестовий двигун.

Водночас речник компанії Blue Origin повідомив на запит спеціалізованого онлайн-порталу SpaceNews, що другий тестовий двигун BE-4 має надійти замовнику впродовж липня.

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В ULA розраховують, що перший випробувальний запуск відбудеться в квітні 2021 року. Двома двигунами BE-4 оснащуватимуться ракети-носії Vulcan, що мають стати наступниками ракети-носія Atlas-5, котру ULA пропонує тепер на ринку космічних послуг. Перший ступінь нинішньої версії ракети Atlas оснащено двокамерним двигуном РД-180 російського виробництва.

Припинення залежності від російських РД-180

Упродовж останніх років Конгрес США неодноразово закликав відмовитися від використання російських двигунів у американських космічних програмах. Саме з метою припинення залежності від РД-180 в 2014 році ULA і Blue Origin уклали угоду про розробку BE-4.

Однією з особливостей розробленої у США ракетної рушійної установки стане її екологічність, адже в ролі палива в BE-4 виступатиме скраплений природній газ (СПГ), а окиснювачем буде кисень. Планується, що в майбутньому цим двигуном також оснащатимуть і ракету New Glenn, над розробкою якої нині працюють інженери Blue Origin.

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За даними Конгресу США, замінити російські двигуни раніше 2024-2025 року навряд чи вдасться. З 1999 року російський виробник ракетних рушійних установок НВО "Енергомаш" поставив до США 116 двигунів РД-180, уточнює інформагенція "Інтерфакс".