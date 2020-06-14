У США під час протестів у Луїсвіллі поранили двох поліцейських

Двоє співробітників правоохоронних органів Сполучених Штатів дістали вогнепальні поранення під час протестів проти расизму і поліцейського насильства в американському місті Луїсвіллі, розташованому в штаті Кентуккі. Як повідомили четвер, 24 вересня, в пресслужбі місцевої поліції, обидва поранених поліцейських доставлені в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує. Затримано одного підозрюваного, передає агентство новин dpa.
Чергова хвиля протестів в штаті Кентуккі спалахнула після рішення суду в так званій справі Бреонни Тейлор, що стала, як і Джордж Флойд, одним із символів протестного руху під гаслом Black Lives Matter. Побоюючись спалахів насильства через цю ухвалу, мер міста оголосив надзвичайний стан і запровадив нічну комендантську годину з 21:00 за місцевим часом.
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Однак на вулиці міста Луїсвілль вийшли тисячі людей. Подекуди акції протесту переростали в заворушення та сутички з поліцейськими. На поширених ЗМІ кадрах видно багато затриманих поліцією учасників заворушень, передає інформагенція AFP.
Демонстрації відбулися не тільки в Луїсвіллі та інших великих містах штату, а також в Нью-Йорку, Бостоні, Вашингтоні, Атланті та Чикаго.
Справа Бреонні Тейлор
13 березня 2020 року 26-річна афроамериканка була застрелена поліцією в своїй квартирі. Правоохоронці, які проводили рейд з метою пошуку наркотиків, мали ордер на обшук у помешканні Тейлор. Посеред ночі троє співробітників поліції в цивільному постукали в двері, а коли їм не відкрили - просто виламали їх.
У квартирі, крім Тейлор, був її друг, який думав, що до помешкання вдерлися злодії, й вистрілив у бік поліцейських, поранивши одного в ногу. Ті у відповідь теж відкрили вогонь, випустивши 32 кулі. У неозброєну Тейлор влучили мінімум п'ять разів, одна з куль виявилася смертельною. Натомість її друг у стрілянині не постраждав.
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У цій справі проходили троє поліцейських. Ніхто не був безпосередньо обвинувачений в загибелі Тейлор. Дії двох співробітників суд визнав самозахистом, третього звинуватили в недбалості, оскільки він піддав ризику інших мешканців багатоквартирного будинку, стріляючи знадвору в помешкання, в якому жила Тейлор.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Кеноша палає
У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства
"Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Поліція США знову опинилася під шквалом критики
Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Градус обурення зростає
У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Родина Блейка закликає припинити насильство
Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда
Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
А як реагує Дональд Трамп?
Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".
Автор: Олівер Піпер