У США під час протестів у Луїсвіллі поранили двох поліцейських

Двоє співробітників правоохоронних органів Сполучених Штатів дістали вогнепальні поранення під час протестів проти расизму і поліцейського насильства в американському місті Луїсвіллі, розташованому в штаті Кентуккі. Як повідомили четвер, 24 вересня, в пресслужбі місцевої поліції, обидва поранених поліцейських доставлені в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує. Затримано одного підозрюваного, передає агентство новин dpa.

Чергова хвиля протестів в штаті Кентуккі спалахнула після рішення суду в так званій справі Бреонни Тейлор, що стала, як і Джордж Флойд, одним із символів протестного руху під гаслом Black Lives Matter. Побоюючись спалахів насильства через цю ухвалу, мер міста оголосив надзвичайний стан і запровадив нічну комендантську годину з 21:00 за місцевим часом.

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Однак на вулиці міста Луїсвілль вийшли тисячі людей. Подекуди акції протесту переростали в заворушення та сутички з поліцейськими. На поширених ЗМІ кадрах видно багато затриманих поліцією учасників заворушень, передає інформагенція AFP.

Демонстрації відбулися не тільки в Луїсвіллі та інших великих містах штату, а також в Нью-Йорку, Бостоні, Вашингтоні, Атланті та Чикаго.

Справа Бреонні Тейлор

13 березня 2020 року 26-річна афроамериканка була застрелена поліцією в своїй квартирі. Правоохоронці, які проводили рейд з метою пошуку наркотиків, мали ордер на обшук у помешканні Тейлор. Посеред ночі троє співробітників поліції в цивільному постукали в двері, а коли їм не відкрили - просто виламали їх.

У квартирі, крім Тейлор, був її друг, який думав, що до помешкання вдерлися злодії, й вистрілив у бік поліцейських, поранивши одного в ногу. Ті у відповідь теж відкрили вогонь, випустивши 32 кулі. У неозброєну Тейлор влучили мінімум п'ять разів, одна з куль виявилася смертельною. Натомість її друг у стрілянині не постраждав.

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У цій справі проходили троє поліцейських. Ніхто не був безпосередньо обвинувачений в загибелі Тейлор. Дії двох співробітників суд визнав самозахистом, третього звинуватили в недбалості, оскільки він піддав ризику інших мешканців багатоквартирного будинку, стріляючи знадвору в помешкання, в якому жила Тейлор.