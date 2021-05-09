 У Роттердамі відкрився конкурс ″Євробачення-2021″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

У Роттердамі відкрився конкурс "Євробачення-2021"

Учасники "Євробачення" пройшлися "червоною" доріжкою, яка цьогоріч була лазуровою. Напередодні церемонії відкриття у кількох членів делегацій конкурсантів виявили коронавірус.

Учасник Євробачення-2021 з Німеччини Єндрік на церемонії відкриття

Учасник "Євробачення-2021" з Німеччини Єндрік на церемонії відкриття

У нідерландському Роттердамі ввечері у неділю, 16 травня, відкрився найбільший у світі телевізійний музичний конкурс "Євробачення-2021". На церемонії відкриття відбувся традиційний прохід учасників конкурсу "червоною" килимовою доріжкою. Цьогоріч однак колір доріжки був лазуровий - як і корпоративний колір головного спонсора "Євробачення".

За перемогу на "Євробаченні-2021" змагаються 39 країн. Україна виступатиме в першому півфіналі конкурсу 18 травня. Німеччина в числі п'яти найбільших донорів Європейського мовного союзу (організатора конкурсу) автоматично потрапляє до фіналу, який цього року відбудеться 22 травня.

Коронавірус вніс корективи

Через пандемію COVID-19 конкурс проходитиме з мінімальним числом глядачів у залі та акредитованих журналістів. Представники ЗМІ, технічний персонал, а також учасники "Євробачення" повинні регулярно здавати тест на коронавірус. У разі, якщо через зараження конкурсант в Роттердамі не зможе вийти на сцену концертно-спортивного комплексу Ahoy, національні журі та телеглядачі під час півфіналів та фіналу зможуть побачити і оцінити виступ, записаний заздалегідь.

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Напередодні церемонії відкриття у одного з членів польської делегації виявили зараження коронавірусом, у неділю - у ісландців. До того, як стануть відомі результати аналізів у інших членів делегацій цих країн, усі вони перебуватимуть у карантині. Разом з ними - і учасники "Євробачення-2021" з Румунії та Мальти, які проживають у тому ж готелі. Представник Німеччини Єндрік з солідарності з тими конкурсантами, які не змогли взяти участь в церемонії відкриття, прикрасив чорні лацкани свого білого піджака їх фотографіями.

Нагадаємо, що минулого року через пандемію COVID-19 конкурс був скасований.

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Глядачі зможуть бути присутніми в півфіналах і фінальній частині цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" в Роттердамі, запевняють організатори. Утім, кількість глядачів обмежать.

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