  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Квіти біля пам'ятника Лесі Українці у Москві (фото з архіву)
Квіти біля пам'ятника Лесі Українці у Москві (фото з архіву)Фото: AFP/Getty Images
СуспільствоРосійська Федерація

У російських містах пройшли нечисленні антивоєнні акції

Даниїл Сотников | Олександр Куницький
58 хв. тому

У роковини повномасштабної війни РФ проти України у низці російських міст відбулися нечисленні акції протесту: люди виходили на одиночні пікети чи несли квіти до стихійних меморіалів.

https://p.dw.com/p/4NxKr

У низці російських міст у роковини повномасштабної війни Росії проти України в п'ятницю, 24 лютого, з'явилося кілька стихійних антивоєнних меморіалів. Поліція затримала низку людей.

У Москві покладали квіти до пам'ятника українській поетесі Лесі Українці. За повідомленнями ЗМІ, були затримання. Квіти з пам'ятника прибрали.

У Санкт-Петербурзі під час покладання квітів до пам'ятника українському поетові Тарасу Шевченку затримали щонайменше шість осіб. У Єкатеринбурзі поліція затримала вісьмох людей біля меморіалу "Маска скорботи", зокрема, мінімум двох неповнолітніх, пишуть правозахисники.

У селі Русько-Висоцьке в Ленінградській області місцевий підприємець та активіст вийшов на одиночний пікет із плакатом "Пробач, Україно". Після початку війни він написав на магазині "Мир Україні, свободу Росії". В травні його оштрафували на 45 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію армії" РФ, а згодом порушили кримінальну справу щодо повторної "дискредитації".

Акції в інших регіонах

Щонайменше п'ятьох людей затримали в центрі Барнаула. Четверо з них поставили таблички та поклали квіти до них, одну людину затримали з плакатом "Досить мовчати".

У Казані меморіал з'явився біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Там встановили фотографії з Бучі, Маріуполя, Дніпра та плакат "Ні путінській війні". У Єкатеринбурзі поліція зранку чергувала біля пам'ятника жертвам політичних репресій, затримали сімох активістів.

В Іркутську затримали жінку, яка вийшла на вулицю з плакатом "Вимагаю вивести війська з України".

Поодинокі акції відбулися в Ярославлі, Хабаровську, Владивостоці та кількох інших містах. Здебільшого тих, хто виходив на одиночні пікети, затримувала поліція. Вдень було відомо про понад 20 затримань по всій Росії.

Читайте також: Перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий танк

Хто у РФ протестує проти мобілізації - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський про "мирний план" Китаю: Це вже щось

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Відомі українці про перший день повномасштабної війни

Відомі українці про перший день повномасштабної війни

Конфлікти8 год. тому06:30 хв.
Руйнування і страждання: місто Часів Яр на Донеччині після ракетного обстрілу в липні 2022 року

Війна Росії проти України у 10 інфографіках

Війна Росії проти України у 10 інфографіках

Конфлікти11 год. тому
Кадр із фільму "Східний фронт"

Занурення у війну на "Берлінале": як знімали "Східний фронт"

Занурення у війну на "Берлінале": як знімали "Східний фронт"

Панорама11 год. тому
Українські військові проходять тренування на танках Leopard, лютий 2023

Німецькі військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ

Німецькі військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ

Конфлікти9 год. тому
external

Битва за Вугледар: що відбувається у місті

Битва за Вугледар: що відбувається у місті

Конфлікти23 лютого 2023 р.03:24 хв.
Костянтин Гончаров у Бахмуті, грудень 2022

"Для мене не було іншого вибору, як захищати свій дім"

"Для мене не було іншого вибору, як захищати свій дім"

Суспільство23 лютого 2023 р.
На головну сторінку