У російських містах пройшли нечисленні антивоєнні акції

У роковини повномасштабної війни РФ проти України у низці російських міст відбулися нечисленні акції протесту: люди виходили на одиночні пікети чи несли квіти до стихійних меморіалів.

У низці російських міст у роковини повномасштабної війни Росії проти України в п'ятницю, 24 лютого, з'явилося кілька стихійних антивоєнних меморіалів. Поліція затримала низку людей.

У Москві покладали квіти до пам'ятника українській поетесі Лесі Українці. За повідомленнями ЗМІ, були затримання. Квіти з пам'ятника прибрали.

У Санкт-Петербурзі під час покладання квітів до пам'ятника українському поетові Тарасу Шевченку затримали щонайменше шість осіб. У Єкатеринбурзі поліція затримала вісьмох людей біля меморіалу "Маска скорботи", зокрема, мінімум двох неповнолітніх, пишуть правозахисники.

У селі Русько-Висоцьке в Ленінградській області місцевий підприємець та активіст вийшов на одиночний пікет із плакатом "Пробач, Україно". Після початку війни він написав на магазині "Мир Україні, свободу Росії". В травні його оштрафували на 45 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію армії" РФ, а згодом порушили кримінальну справу щодо повторної "дискредитації".

Акції в інших регіонах

Щонайменше п'ятьох людей затримали в центрі Барнаула. Четверо з них поставили таблички та поклали квіти до них, одну людину затримали з плакатом "Досить мовчати".

У Казані меморіал з'явився біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Там встановили фотографії з Бучі, Маріуполя, Дніпра та плакат "Ні путінській війні". У Єкатеринбурзі поліція зранку чергувала біля пам'ятника жертвам політичних репресій, затримали сімох активістів.

В Іркутську затримали жінку, яка вийшла на вулицю з плакатом "Вимагаю вивести війська з України".

Поодинокі акції відбулися в Ярославлі, Хабаровську, Владивостоці та кількох інших містах. Здебільшого тих, хто виходив на одиночні пікети, затримувала поліція. Вдень було відомо про понад 20 затримань по всій Росії.

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