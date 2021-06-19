У Росії розбився літак з парашутистами: є загиблі

Поблизу аеродрому Танай в Кемеровській області Росії жорстку посадку в суботу, 19 червня, здійснив багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами. Точна інформація про кількість жертв і госпіталізованих уточюється.

Про число загиблих і поранених надходять суперечливі відомості

Агентство ТАСС з посиланням на керівника регіонального відділення Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту Росії (ДОСААФ) в Кемеровській області Віктора Шемоханова передало, що загинули дев'ятеро осіб, включаючи сімох парашутистів і двох членів екіпажу. Медики надають допомогу 15 потерпілим.

Агентство "Інтерфакс" навело слова губернатора Кемеровської області Сергія Цивілева, який розповів про чотири жертви і 15 травмованих, при цьому четверо з них - у важкому стані.

РІА "Новости" повідомило про сімох загиблих і 13 постраждалих.

Старший помічник керівника Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті СК Росії Наталія Чернакова зазначила, що на борту повітряного судна перебувало 12 осіб, з них - два члени екіпажу.

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У літака, що розбився, відмовив один з двигунів

У Telegram-каналі "Інцидент Кузбас" повідомили, що після вильоту у літака відмовив один з двигунів. За даними каналу, щонайменше двоє осіб, які загинули в результаті катастрофи, були інструкторами аеродрому Танай.

Після відмови двигуна командир прийняв рішення про повернення на аеродром вильоту. При розвороті літак, зачепивши крону дерев крилом, упав на землю. На фотографіях, які поширюються в соцмережах, видно фрагменти фюзеляжу машини на полі. У пресслужбі МНС РФ уточнили, що мова йде про місцевість поблизу населеного пункту Журавльово.

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У районі падіння працюють пожежно-рятувальні підрозділи. За версією Віктора Шемоханова, до події літак був в справному стані і здійснював четвертий виліт за день. У зв'язку з катастрофою Західно-Сибірське слідче управління на транспорті почало перевірку.

На базі аеродрому Танай діє Кузбаський парашутний центр, де проводиться парашутно-десантна підготовка спортсменів і любителів. Повітряне судно L-410 належало ДОСААФ. Цсі польоти на аеродромі Танай після інциденту припинені.

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