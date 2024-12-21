У Росії - нова хвиля підпалів і вибухів у громадських місцях

У Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших міст РФ - підпали і вибухи, багато затриманих кажуть, що діяли за вказівкою невідомих за винагороду.

У Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших міст РФ - підпали та вибухи в громадських місцях. Так, у суботу, 21 грудня, петарда вибухнула в торговому центрі "Форт" на півночі російської столиці, повідомили в оперативних службах. Як уточнило агентство ТАСС, постраждалих немає.

Петарду, імовірно, підірвала відвідувачка центру, її затримано, заявили в головному управлінні МВС РФ. "Попередньо встановлено, що жінка діяла за вказівкою невідомих, яким раніше переказала грошові кошти в розмірі 120 тисяч рублів", - стверджують у поліції.

За версією Telegram-каналу SHOT, йдеться про пенсіонерку - вона підірвала петарду в приміщенні центру держпослуг на території ТЦ.

Підпали у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі затримано двох пенсіонерок за підозрою у спробі підпалу поліцейського автомобіля на вулиці Єсеніна у Виборзькому районі. За даними ТАСС, жінок доставили у відділ для розгляду - вони нібито діяли за вказівкою осіб, які телефоном схилили їх до злочину.

Напередодні, 20 грудня, 20-річний мешканець Ломоносовського району метнув пляшки з горючою сумішшю в будівлю обласного військкомату в Адміралтейському районі, 17-річна дівчина підпалила службовий автомобіль ДАІ на вулиці Комуни у Червоногвардійському районі, 18-річний юнак підпалив вуличний банкомат у Кінгісеппському районі Ленобласті, передало агентство. За його даними, усіх затримано і, ймовірно, вони діяли за вказівками тих, хто зв'язався з ними телефоном і в месенджерах.

Підпали в Підмосков'ї

За даними Telegram-каналу Baza, 64-річний чоловік підпалив салют у МФЦ Корольова в будівлі ТЦ "Геліос" у Московській області, загорілася стеля, люди вибігли. Чоловік втік, після чого спробував запустити салют у відділі поліції і був затриманий.

SHOT і Baza також повідомили, що феєрверк запустили у відділенні "Пошти Росії" в Хімках Московської області. Як повідомив Telegram-канал Baza, за дві доби зафіксовано щонайменше 13 підпалів - машин, феєрверків, будівель - зокрема в Красноярську, Твері, в Ростові-на-Дону.

Не перша хвиля підпалів у РФ

У Росії раніше вже ставалися кілька хвиль підпалів. Так, у липні 2023 року підпалювали переважно військкомати. Майже всі затримані не виступали проти війни або примусового призову, а, судячи з їхніх розповідей, ставали жертвами телефонних шахраїв.

До цього хвиля аналогічних НП почалася після оголошення мобілізації восени 2022 року. У ФСБ тоді заявили, що "у більшості випадків дзвінки здійснюються з території України шляхом підміни абонентських номерів на телефони довіри російських правоохоронних структур".