У Росії на Ростовській АЕС екстрено зупинили енергоблок

На Ростовській атомній електростанції у Росії у четвер, 21 жовтня, позапланово зупинили роботу другого енергоблоку. Ця АЕС розташована за 16 кілометрів від міста Волгодонськ Ростовської області.

Як повідомляється на сайті концерну "Росэнергоатом", під час огляду вночі співробітники АЕС зафіксували витік пари через 18-міліметровий дефект зварного з'єднання на трубопроводі, що контролює показники парогенератора.

"Ця система є частиною другого "чистого" контуру, по якому циркулює чиста, не радіоактивна вода", - заявляють у компанії.

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Для проведення ремонтних робіт цей енергоблок довелося відключити від мережі. Наразі на Ростовській АЕС працюють у штатному режимі третій та четвертий енергоблоки. Енергоблок №1 з 18 вересня відключений через плановий ремонт.

"Росэнергоатом": Радіаційний фон у нормі

"Радіаційний фон на Ростовській АЕС і прилеглій території перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень", - ідеться в повідомленні концерну "Росэнергоатом".

За даними інтерактивної карти Єдиної державної автоматизованої системи моніторингу радіаційної ситуації на території РФ, понаднормового витоку радіації в районі Ростовської АЕС не зафіксовано.

"На найближчому до АЕС посту в Цимлянську випромінювання становить вісім мікрорентгенів на годину, а на інших постах області - 13-16 мікрорентгенів із 20 допустимих", - повідомляє агенція "Інтерфакс".