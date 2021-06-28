 У Рейні біля Кельна знайшли пів тисячі електроскутерів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2021

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Європа

У Рейні біля Кельна знайшли пів тисячі електроскутерів

Як вони опинилися на дні Рейну, і чому їх терміново потрібно звідти діставати?

Цей самокат був витягнутий з-під води

Цей самокат був витягнутий з-під води

Перша велика акція з вилучення з Рейну електросамокатів стартує в місті 28 і 29 червня, якщо місцева влада на той час узгодить всі формальності з організаторами - об'єднанням Shared Mobility, до якого входять дев'ять фірм, що здають тут ці транспортні засоби в оренду.

Річ у тому, що недавно під час робіт з ремонту та облаштування набережних Рейну водолази, які зазвичай перед початком робіт очищають дно річки від різного сміття, виявили уздовж берегів і під мостами лише в центрі Кельна понад 500 самокатів з електроприводом (E-Scooter або Elektro-Scooter), повідомила раніше регіональна телекомпанія WDR. Судячи з усього, в річку ці самокати скидають ті, кого вони дратують, або хтось заради розваги, просто знічев'я.

Дізнавшись про це, одна з найбільших компаній, що здає в Кельні електросамокати в оренду, звернулася до спеціалізованої фірми водолазів-будівельників з проханням скласти попередній кошторис витрат з очищення дна річки від самокатів на цій ділянці, і, отримавши відповідь, втратила бажання цим займатися. Це виявилося занадто дорого. Це, в свою чергу, викликало обурення у міської влади і низки екологічних організацій, які побоюються, що, пролежавши тривалий час на дні, акумулятори самокатів, що містять кобальт, нікель, мідь і різні кислоти, почнуть виділяти ці отруйні речовини у воду. Водна поліція в Кельні почала перевірку цих фактів. Зокрема, розслідує звинувачення на адресу керівництва фірм в бездіяльності, яке могло призвести або призвело до забруднення навколишнього середовища.

Екологічна проблема уповільненої дії

У електросамокатів корпус акумулятора відповідає міжнародному стандарту IP-67, що гарантує захист від проникнення вологи при зануренні у воду на глибину до одного метра протягом не більше пів години. При цьому деякі самокати пролежали в річці на глибині до п'яти метрів вже кілька місяців, а сильна течія могла протягнути їх по кам'янистому дну, через що корпус акумулятора міг отримати пошкодження.

Набережна Рейну в центрі Кельна

Набережна Рейну в центрі Кельна

Як повідомили телекомпанії WDR водолази, з деяких вже витягнутих ними з Рейну електросамокатів витікала липка в'язка рідина. Однак, за даними влади Кельна, в річковій воді слідів забруднюючих речовин, які можуть потрапити в навколишнє середовище з самокатів, поки не виявлено.

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Для вилучення електросамокатів з Рейну об'єднання Shared Mobility залучило спеціалізоване підприємство з Нідерландів, яке використовуватиме для цього телекерований підводний апарат з маніпулятором. Там, де дістати самокати таким чином не вдасться, будуть задіяні водолази.

В майбутньому Shared Mobility обіцяє проводити подібні акції кожні пів року не лише в Кельні, а й інших містах, зокрема, в Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні і Мюнхені. Однак екологам цього недостатньо, вони вимагають, щоб електросамокати витягали з водойм вже незабаром після того, як вони там опиняються.

Попри заборону, електросамокати, як і раніше, залишають в недозволених місцях

Попри заборону, електросамокати, як і раніше, залишають в недозволених місцях

Що обіцяють фірми прокату самокатів

Низка компаній, які здають електросамокати в оренду, заявили, що вжили заходів для того, щоб не допустити потрапляння цих транспортних засобів в річку. Зокрема, фірми VOI і Bird змінили правила користування, згідно з якими відтепер поїздка не може закінчуватися на березі Рейну, і самокати більше не можна паркувати на набережній або на мостах. Однак, як повідомляє WDR, їх, як і раніше, можна знайти уздовж річки і на мостах в центрі міста.

Використовувати для поїздок вулицями електричні самокати в Німеччині офіційно дозволили в червні 2019 року. Зараз взяти в оренду електроскутер можна в більшості великих міст країни.

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  • Повінь на Рейні, Дюссельдорф

    Повінь на Рейні

    Дюссельдорф потерпає, але не панікує

    Найвищий показник рівня води у столиці землі Північний Рейн-Вестфалія зафіксували у ніч на вівторок, 9 січня, - 8,38 метра. Утім, мерія запевнила ще напередодні, що до повені місто підготувалось. Вже вранці у вівторок дюссельдорфці зітхнули з полегшенням - рівень води спав на два сантиметри.

  • Повінь на Рейні

    Повінь на Рейні

    "Паркуватись заборонено" однозначно

    На цьому місці у Кельні паркуватись точно заборонено. В Кельні найвищих позначок рівень води сягнув пообіді у понеділок, 8 січня, - 8,78 метра. А вранці у вівторок він уже впав до 8,72 метра. Для порівняння - за стандартних погодних умов для цього сезону він становить близько 3,5 метра, критичними ж є 8,3 метра.

  • Повінь на Рейні, Кельнський собор

    Повінь на Рейні

    Кельнський собор - у безпеці

    Попри те, що Кельнський собор розташований на березі Рейну, висока вода йому не загрожує. За словами археологині історичної пам'ятки, наразі ситуація некритична, адже собор розташований на високому пагорбі.

  • Повінь на Рейні, Бонн

    Повінь на Рейні

    Прогулянка Рейном на кораблі - не найкраща ідея

    За прогнозами, покращення погоди відбудеться найближчим часом і, відповідно, рівень води річках знизиться. А поки на Рейні у Бонні її рівень сягає 8,11 метра. Багато прогулянкових доріжок уздовж берега затоплені. Судноплавство на Рейні між Кобленцем і Дуйсбургом - а це десь 180 км - призупинили.

  • Повінь на Рейні

    Повінь на Рейні

    З висоти пташиного польоту

    Унаслідок різкого підвищення рівня води в Рейні затоплені численні поля, виноградники і навіть автошляхи, що пролягають неподалік берегів Рейну. Втім, з часу останньої великої повені на Рейні у 1995 році у протипаводкові заходи вкладено понад 10 мільярдів євро. Нині можуть стримувати до 251 млн м³ води. До 2030 року вдасться стримувати до 535 млн м³ води, запевняють фахівці.

  • Повінь на Мозелі, Пюндерайх

    Повінь на Рейні

    У човні - стародавніми вуличками

    У воді опинилися не лише прибережні райони Рейну, а й Мозеля. Жителі Пюндерайха вже запаслися човнами, щоб не залишатися відрізаними від світу.

  • Повінь на Мозелі, Швайх

    Повінь на Рейні

    Прогулянка - лише плавом

    А тут, у містечку Швайх на Мозелі, зазвичай - променад і прибережна вуличка. Однак у ці дні там можна прогулюватися лише плавом.

  • Повінь на Рейні, Льойтесдорф

    Повінь на Рейні

    Лебеді замість авто

    Жителі цієї вулички у Льойтесдорфі звикли бачити у вікно автомобілі, але останнім часом бачать лише лебедів. Їм нині пересуватись цими вулицями найбільш комфортно.

    Автор: Наталія Мехед


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Докладно

Цей самокат був витягнутий з-під води

У Рейні біля Кельна знайшли пів тисячі електроскутерів

Як вони опинилися на дні Рейну, і чому їх терміново потрібно звідти діставати?  

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