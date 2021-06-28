У Рейні біля Кельна знайшли пів тисячі електроскутерів

Перша велика акція з вилучення з Рейну електросамокатів стартує в місті 28 і 29 червня, якщо місцева влада на той час узгодить всі формальності з організаторами - об'єднанням Shared Mobility, до якого входять дев'ять фірм, що здають тут ці транспортні засоби в оренду.

Річ у тому, що недавно під час робіт з ремонту та облаштування набережних Рейну водолази, які зазвичай перед початком робіт очищають дно річки від різного сміття, виявили уздовж берегів і під мостами лише в центрі Кельна понад 500 самокатів з електроприводом (E-Scooter або Elektro-Scooter), повідомила раніше регіональна телекомпанія WDR. Судячи з усього, в річку ці самокати скидають ті, кого вони дратують, або хтось заради розваги, просто знічев'я.

Дізнавшись про це, одна з найбільших компаній, що здає в Кельні електросамокати в оренду, звернулася до спеціалізованої фірми водолазів-будівельників з проханням скласти попередній кошторис витрат з очищення дна річки від самокатів на цій ділянці, і, отримавши відповідь, втратила бажання цим займатися. Це виявилося занадто дорого. Це, в свою чергу, викликало обурення у міської влади і низки екологічних організацій, які побоюються, що, пролежавши тривалий час на дні, акумулятори самокатів, що містять кобальт, нікель, мідь і різні кислоти, почнуть виділяти ці отруйні речовини у воду. Водна поліція в Кельні почала перевірку цих фактів. Зокрема, розслідує звинувачення на адресу керівництва фірм в бездіяльності, яке могло призвести або призвело до забруднення навколишнього середовища.

Екологічна проблема уповільненої дії

У електросамокатів корпус акумулятора відповідає міжнародному стандарту IP-67, що гарантує захист від проникнення вологи при зануренні у воду на глибину до одного метра протягом не більше пів години. При цьому деякі самокати пролежали в річці на глибині до п'яти метрів вже кілька місяців, а сильна течія могла протягнути їх по кам'янистому дну, через що корпус акумулятора міг отримати пошкодження.

Набережна Рейну в центрі Кельна

Як повідомили телекомпанії WDR водолази, з деяких вже витягнутих ними з Рейну електросамокатів витікала липка в'язка рідина. Однак, за даними влади Кельна, в річковій воді слідів забруднюючих речовин, які можуть потрапити в навколишнє середовище з самокатів, поки не виявлено.

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Для вилучення електросамокатів з Рейну об'єднання Shared Mobility залучило спеціалізоване підприємство з Нідерландів, яке використовуватиме для цього телекерований підводний апарат з маніпулятором. Там, де дістати самокати таким чином не вдасться, будуть задіяні водолази.

В майбутньому Shared Mobility обіцяє проводити подібні акції кожні пів року не лише в Кельні, а й інших містах, зокрема, в Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні і Мюнхені. Однак екологам цього недостатньо, вони вимагають, щоб електросамокати витягали з водойм вже незабаром після того, як вони там опиняються.

Попри заборону, електросамокати, як і раніше, залишають в недозволених місцях

Що обіцяють фірми прокату самокатів

Низка компаній, які здають електросамокати в оренду, заявили, що вжили заходів для того, щоб не допустити потрапляння цих транспортних засобів в річку. Зокрема, фірми VOI і Bird змінили правила користування, згідно з якими відтепер поїздка не може закінчуватися на березі Рейну, і самокати більше не можна паркувати на набережній або на мостах. Однак, як повідомляє WDR, їх, як і раніше, можна знайти уздовж річки і на мостах в центрі міста.

Використовувати для поїздок вулицями електричні самокати в Німеччині офіційно дозволили в червні 2019 року. Зараз взяти в оренду електроскутер можна в більшості великих міст країни.

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