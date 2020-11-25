 У президента Франції Еммануеля Макрона виявили коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

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Новини

У президента Франції Еммануеля Макрона виявили коронавірус

Французький президент Еммануель Макрон самоізолюється на тиждень і продовжить працювати дистанційно.

Еммануель Макрон під час саміту ЄС 11 грудня

Еммануель Макрон під час саміту ЄС 11 грудня

Президент Франції Еммануель Макрон інфікований коронавірусом. Про позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 повідомили в четвер, 17 грудня, в Єлисейському палаці. Тест провели після появи у Макрона "перших симптомів", ідеться в повідомленні. Тепер він самоізолюється на тиждень та працюватиме в цей час дистанційно. Усі заплановані поїздки, зокрема в Ліван, скасовані, передає інформагенція Reuters із посиланням на речницю президентської адміністрації в Парижі.

Через нещодавній контакт із Макроном найближчі дні в самоізоляції проведе і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. 

Як повідомлялось, 10-11 грудня у Брюсселі відбувся саміт ЄС. Глави держав і урядів ЄС провели зустріч особисто. Під час саміту усі учасники перебували в захисних масках.

Макрон під час самтіу ЄС в Брюсселі

Макрон під час самтіу ЄС в Брюсселі

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Нагадаємо, Кастекс 16 грудня повідомив, що вакцинація населення Франції від коронавірусу може розпочатись ще до кінця цього року, і він розраховує на доставку ще у грудні 1,16 мільйона доз вакцини. Між тим органи охорони здоров'я країни повідомили у цей день, що кількість заражень коронавірусом у Франції сягнула 2,4 мільйона, тільки за останню добу там зареєстрували понад 17,5 тисячі нових випадків інфікування SARS-CoV-2.

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    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


 

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