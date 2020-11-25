У президента Франції Еммануеля Макрона виявили коронавірус

Президент Франції Еммануель Макрон інфікований коронавірусом. Про позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 повідомили в четвер, 17 грудня, в Єлисейському палаці. Тест провели після появи у Макрона "перших симптомів", ідеться в повідомленні. Тепер він самоізолюється на тиждень та працюватиме в цей час дистанційно. Усі заплановані поїздки, зокрема в Ліван, скасовані, передає інформагенція Reuters із посиланням на речницю президентської адміністрації в Парижі.

Через нещодавній контакт із Макроном найближчі дні в самоізоляції проведе і прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Як повідомлялось, 10-11 грудня у Брюсселі відбувся саміт ЄС. Глави держав і урядів ЄС провели зустріч особисто. Під час саміту усі учасники перебували в захисних масках.

Макрон під час самтіу ЄС в Брюсселі

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Нагадаємо, Кастекс 16 грудня повідомив, що вакцинація населення Франції від коронавірусу може розпочатись ще до кінця цього року, і він розраховує на доставку ще у грудні 1,16 мільйона доз вакцини. Між тим органи охорони здоров'я країни повідомили у цей день, що кількість заражень коронавірусом у Франції сягнула 2,4 мільйона, тільки за останню добу там зареєстрували понад 17,5 тисячі нових випадків інфікування SARS-CoV-2.