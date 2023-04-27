У Польщі знайшли уламки невстановленого військового об'єкта

Уламки військового об'єкта виявили поблизу польського міста Замостя, що на півночі країни. Наразі не відомо, що це за об'єкт, звідки він і коли саме розбився.

Поблизу польського міста Замостя на півночі країни були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, повідомило у четвер, 27 квітня, міністерство оборони Польщі у Twitter.

"Поблизу міста Замостя, приблизно за 15 км від Бидгоща, виявлено залишки невстановленого військового об’єкта. Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військові та сапери", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі не відомо, що це за об'єкт, звідки він та коли саме він розбився у Польщі. Поліція, прокуратура та влада поки не коментують знахідку, зазначає Reuters. Втім, за даними польського RMF FM, йдеться про ракету класу "повітря-земля". Виявили її ще 25 квітня, втім поки не відомо, коли саме вона впала. Окрім того, журналісти стверджують, що у знайденого об'єкта відсутня бойова частина, а сам він містить написи російською мовою.

Зазначимо, що наразі підтвердити чи спостувати цю інформацію неможливо.

Прокуратура почала розслідування

Генеральний прокурор Польщі Збігнев Зьобро повідомив, що прокуратура почала розслідування щодо знайдених у лісі залишків військового об'єкта.

"Військовий департамент окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків військового повітряного об'єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща", - написав він у Twitter.

Окрім прокуратури, на місці, де були знайдені уламки, працюють військові експерти та поліція, додав він.

Нагадаємо, що в середині листопада 2022 року у Польщі, у селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною, впала ракета, дві людини загинули.

Читайте також: Навіщо Польща будує паркан з колючою стрічкою на кордоні з Росією