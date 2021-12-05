У Польщі затримано російське судно з п'яним екіпажем

У польському місті Гданськ затримано російське судно "Руслана", яке перевозило металоконструкції, з нетверезим екіпажем на борту. Як повідомило в суботу, 4 грудня, польське видання RMF24, суховантаж ледве уникнув виходу на мілину, коли, відхилившись від курсу, рухався у напрямку пляжу. Не дійшовши приблизно кілометра до краю мілини, судно різко розвернулося і кинуло якір.

Спочатку зв'язатися з екіпажем судна не вдавалося, повідомила виданню Polsatnews.pl прессекретарка Морського відомства Магдалена Кежковська. Тому рятувальники поінформували прикордонну службу про "неприродну поведінку".

Прикордонники, які прибули на місце на патрульному катері, виявили, що капітан і два моряки перебували у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, у крові капітана корабля виявили один проміле алкоголю, а у двох членів екіпажу - по півтора.

Судно було затримано, а за фактом порушення розпочато розслідування.

За даними морського інформаційного порталу PortalMorski.pl, затримане суховантажне судно, що йшло до Гданська з литовської Клайпеди, належить санкт-петербурзькій транспортній компанії "Трансфлот".