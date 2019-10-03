Іран затримав південнокорейський танкер у Перській затоці

Підрозділи іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) затримали в понеділок, 4 січня, у Перській затоці танкер Hankuk Chemi, що плив з Саудівської Аравії під прапором Південної Кореї. Як повідомили іранські ЗМІ, підставою для затримання стало те, що танкер, котрий перевозив етанол, забруднював води Перської затоки. Судно конвоювали до порту Бандер Аббас.

У МЗС Ірану вже встигли заявити, що дії іранської берегової охорони щодо танкера не мають політичного підґрунтя, а причини затримки судна - чисто технічні. "Турбуватися через забруднення своїх (територіальних. - Ред.) вод та діяти через це в рамках міжнародних приписів - нормальна й легітимна річ для будь-якої держави", - сказав речник МЗС Ірану Саїд Хатібсадех, якого цитує іранська інформагенція Tasnim.

За даними представників КВІР, прокуратура порту Бандер Аббас вживатиме юридичних кроків щодо танкера.

Сеул вимагає негайно звільнити танкер

У МЗС Південної Кореї також підтвердили факт затримання судна в водах Перської затоки. Як повідомили в Сеулі, натепер спільно з посольством Південної Кореї у Ірані вживаються всі заходи з метою звільнення судна. У південнокорейському дипломатичному відомстві закликали іранську владу негайно звільнити танкер.

На борту судна перебувало 20 членів екіпажу, з яких лише п'ятеро - громадяни Південної Кореї. Решта - громадяни Індонезії, М'янми та В'єтнаму.

Як відповідь на дії іранської берегової охорони Південна Корея відправила військовий корабель у бік Перської затоки. Він супроводжуватиме загін спецпризначенців, котрі спеціалізуються на боротьбі з піратами, зазначили в дипломатичному відомстві Південної Кореї.

Останніми роками в Перській затоці сталося кілька інцидентів між іранською береговою охороною та танкерами різних країн. Перська затока разом з Ормузською протокою вважаються одним із найважливіших маршрутів поставки нафти та нафтопродуктів у світі.