У Польщі з урядової коаліції вийшла партія "Порозуміння"

У Польщі одна з трьох правлячих партій - "Порозуміння" - у вівторок, 10 серпня, оголосила про свій вихід з коаліції. Це відбулося після того, як прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький звільнив з посади свого заступника, лідера цієї політсили Ярослава Говіна. "Це означає кінець "Об'єднаних правих" і розпад коаліції", - заявив Говін, який в уряді обіймав посаду міністра розвитку. При цьому він зазначив, що "партія залишає уряд з високо піднятою головою", цитує інформагенція AFP.

Звільнення Говіна в уряді обґрунтували тим, що він та члени його депутатської групи недостатньо співпрацювали над реформами правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер. Водночас він зауважив, що через вихід "Порозуміння" вважає малоймовірною втрату більшості в парламенті партією ПіС, оскільки її реформи підтримають інші депутати правого спектру.

Говін, зокрема, виступав проти запланованого підвищення податків. Окрім того, ще однією ймовірною причиною конфлікту в коаліції є суперечка щодо зміни закону про мовлення. Зміна, запропонована ПіС у липні, передбачає, що ліцензії на мовлення можуть бути видані іноземцям, лише якщо вони "мають штаб-квартиру або місце проживання в Європейському економічному просторі (ЄЕП). Крім того, застосовується умова, що ліцензіат не повинен залежати від особи, яка має штаб-квартиру або проживає за межами ЄЕП.

Говін виступив проти цієї норми, оскільки вважає, що вона погіршить відносини Польщі зі Сполученими Штатами. На думку критиків, закон спрямований проти приватного мовника TVN, який входить до американської групи Discovery через холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Новинний канал TVN24, зокрема, займає критичну позицію щодо ПіС.

До урядової коаліції, окрім "Порозуміння", також входить партія "Солідарна Польща" на чолі зі Збігнєвом Зьобро.