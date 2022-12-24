У Парижі знову відбулися сутички між курдами і поліцією

Курди звинувачують владу Франції в тому, що вона не забезпечує їм належний захист. Вони вимагають, щоб скоєний напередодні напад і вбивство представників їхньої громади визнали терактом.

У столиці Франції в суботу, 24 грудня, близько двох годин тривали сутички між поліцією та курдами, обуреними вбивством трьох членів їхньої громади напередодні, повідомляє Reuters.

Вдень сотні курдів зібралися на мирну акцію протесту на площі Республіки - у традиційному місці проведення демонстрацій. "Нас взагалі не захищають. За 10 років шість курдських активістів були вбиті в центрі Парижа серед білого дня", - зауважила телеканалу BFM TV речниця Курдської демократичної ради у Франції (CDK-F) Беріван Фірат під час демонстрації.

Згодом на місці акції почалися заворушення: учасники запалили невеликі багаття та перекинули кілька автомобілів. Щонайменше одна машина згоріла. Також протестувальники почали кидати в представників поліції різні предмети, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

За словами Фірат, заворушення почалися через провокацію: люди в проїжджаючому повз автомобілі, дістали турецький прапор і демонстрували націоналістичні жести.

Учасники акції протесту, яка відбулася напередодні, покладали провину у нападі в тому числі і на Туреччину. Вони скандували, зокрема, "Ердоган - терорист", маючи на увазі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, та "Турецька держава - вбивця". Тоді також відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Підозра в расизмі

Після допиту 69-річного чоловіка, який 23 грудня напав на Курдський культурний центр в Парижі і невдовзі був затриманий, французька прокуратура повідомила, що до початкових звинувачень у вбивстві та насильстві зі зброєю була додана підозра у расистському мотиві нападу.

При цьому представники курдської громади, які зустрілися в суботу з начальником поліції Парижа, повторили свій заклик вважати стрілянину в культурному центрі терактом.