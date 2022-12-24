  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Учасники акції протесту курдів довкола перекинутого автомобіля
У Парижі близько двох годин тривали сутички між поліцією та курдами на тлі вбивства членів їхньої громади напередодніФото: Lewis Joly/AP/picture alliance
СуспільствоФранція

У Парижі знову відбулися сутички між курдами і поліцією

Степан Смишляєв
1 год. тому

Курди звинувачують владу Франції в тому, що вона не забезпечує їм належний захист. Вони вимагають, щоб скоєний напередодні напад і вбивство представників їхньої громади визнали терактом.

https://p.dw.com/p/4LPCW

У столиці Франції в суботу, 24 грудня, близько двох годин тривали сутички між поліцією та курдами, обуреними вбивством трьох членів їхньої громади напередодні, повідомляє Reuters.

Вдень сотні курдів зібралися на мирну акцію протесту на площі Республіки - у традиційному місці проведення демонстрацій. "Нас взагалі не захищають. За 10 років шість курдських активістів були вбиті в центрі Парижа серед білого дня", - зауважила телеканалу BFM TV речниця Курдської демократичної ради у Франції (CDK-F) Беріван Фірат під час демонстрації.

Згодом на місці акції почалися заворушення: учасники запалили невеликі багаття та перекинули кілька автомобілів. Щонайменше одна машина згоріла. Також протестувальники почали кидати в представників поліції різні предмети, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

За словами Фірат, заворушення почалися через провокацію: люди в проїжджаючому повз автомобілі, дістали турецький прапор і демонстрували націоналістичні жести. 

Учасники акції протесту, яка відбулася напередодні, покладали провину у нападі в тому числі і на Туреччину. Вони скандували, зокрема, "Ердоган - терорист", маючи на увазі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, та "Турецька держава - вбивця". Тоді також відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Підозра в расизмі

Після допиту 69-річного чоловіка, який 23 грудня напав на Курдський культурний центр в Парижі і невдовзі був затриманий, французька прокуратура повідомила, що до початкових звинувачень у вбивстві та насильстві зі зброєю була додана підозра у расистському мотиві нападу.

При цьому представники курдської громади, які зустрілися в суботу з начальником поліції Парижа, повторили свій заклик вважати стрілянину в культурному центрі терактом.

Чим обернеться боротьба турецької влади з курдами?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Новорічна ялинка незламності" на Софійські площі в Києві

Різдвяне привітання Зеленського: українці самі творять диво

Суспільство49 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Віряни на службі у соборі в Києві

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Різдво під час війни: коли святкуватимуть українці

Суспільство11 год. тому
Головна різдвяна ялинка в Києві, грудень 2022 року

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

25 грудня чи 7 січня: дискусійні питання щодо Різдва

Суспільство23 грудня 2022 р.
Зараз у німецьких аптеках часом не знайти потрібних препаратів

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Здоров'я23 грудня 2022 р.
external

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

Конфлікти23 грудня 2022 р.10:11 хв.
Саакашвілі бере участь у засіданні суду через відеозв'язок, 22 грудня 2022 року

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Чи відпустить суд Міхеіла Саакашвілі за кордон на лікування?

Закон і право23 грудня 2022 р.
Газова горілка та підпалений сірник (символічне фото)

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Стеля цін на газ у Євросоюзі не вплине на Росію - експерти

Економіка23 грудня 2022 р.
На головну сторінку