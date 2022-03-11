У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи

Попри те, що засідання проходить у гібридному форматі, у сесійні залі в понеділок, 14 березня, були особисто присутні кількасот депутатів. Від України у Страсбурзі фізично присутня лише жіноча частина делегації, оскільки депутати-чоловіки "вирішили залишитися в Україні у цей складний час", повідомив DW напередодні сесії народний депутат з України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

Під час відкриття сесії президент ПАРЄ, нідерландський депутат від "лівих" сил Тіні Кокс закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання "пам'ять жертв війни в Україні, яка ніколи не повинна була початися і яка повинна бути негайно припинена". "Незаконно перетнувши кордони України, Росія перетнула "червону лінію" нашої організації", - заявив Кокс і нагадав, що згідно зі Статутом Ради Європи, "на третій день від початку агресії право голосу Росії у статутних органах РЄ було призупинене". І оскільки після цього, за його словами, "Москва не зупинила своїх ворожих дій, а навпаки продовжила і наростила їх", то необхідно "розглянути можливість інших дій".

Йдеться про застосування статті 8 статуту, у якій говориться, що країна, яка грубо порушує головні принципи організації, "може бути тимчасово позбавлена права представництва" і Комітет Міністрів може попросити її вийти зі складу РЄ.

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Президент Зеленський виступити у ПАРЄ не зміг

У ході дебатів, які у вівторок, 15 березня, триватимуть цілий день, депутати ПАРЄ обговорюватимуть резолюцію "Наслідки агресії Російської Федерації проти України", у якій асамблея має дати свої рекомендації Комітету Міністрів РЄ щодо подальшої долі Росії у складі організації. Доповідь, яка ляже в основу резолюції, доручено підготувати членкині політичного комітету ПАРЄ, представниці Норвегії Інгрід Шу ("Європейська народна партія"). За даними DW, на виступ у дебатах уже записалося близько 200 депутатів.

Програмою відкриття сесії було передбачено, що зі зверненням до асамблеї виступить президент України Володимир Зеленський. Проте президент ПАРЄ повідомив, що у зв'язку з терміновими питаннями, які необхідно вирішити, президент України виступити не зможе. Натомість до депутатів мав звернутися прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але через технічні труднощі його виступ було перенесено на вечір цього ж дня. "Як ви розумієте, встановити зв'язок з державою, яка воює, - непросто", - пояснив такі зміни у порядку денному позачергової сесії Тіні Кокс.

10 березня МЗС РФ заявило, що Росія не збирається більше залишатися у лавах Ради Європи. Москва закидає країнами ЄС і НАТО, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору в Європі". "Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії", - заявили в МЗС РФ.