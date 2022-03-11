 У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.03.2022

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Європа

У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи

У Страсбурзі відкрилася позачергова дводенна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), головною темою якої стала війна Російської Федерації проти України.

Парламентська асамблея Ради Європи (архівне фото)

Парламентська асамблея Ради Європи (архівне фото)

Попри те, що засідання проходить у гібридному форматі, у сесійні залі в понеділок, 14 березня, були особисто присутні кількасот депутатів. Від України у Страсбурзі фізично присутня лише жіноча частина делегації, оскільки депутати-чоловіки "вирішили залишитися в Україні у цей складний час", повідомив DW напередодні сесії народний депутат з України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

Під час відкриття сесії президент ПАРЄ, нідерландський депутат від "лівих" сил Тіні Кокс закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання "пам'ять жертв війни в Україні, яка ніколи не повинна була початися і яка повинна бути негайно припинена". "Незаконно перетнувши кордони України, Росія перетнула "червону лінію" нашої організації", - заявив Кокс і нагадав, що згідно зі Статутом Ради Європи, "на третій день від початку агресії право голосу Росії у статутних органах РЄ було призупинене". І оскільки після цього, за його словами, "Москва не зупинила своїх ворожих дій, а навпаки продовжила і наростила їх", то необхідно "розглянути можливість інших дій".

Йдеться про застосування статті 8 статуту, у якій говориться, що країна, яка грубо порушує головні принципи організації, "може бути тимчасово позбавлена права представництва" і Комітет Міністрів може попросити її вийти зі складу РЄ.

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Президент Зеленський виступити у ПАРЄ не зміг

У ході дебатів, які у вівторок, 15 березня, триватимуть цілий день, депутати ПАРЄ обговорюватимуть резолюцію "Наслідки агресії Російської Федерації проти України", у якій асамблея має дати свої рекомендації Комітету Міністрів РЄ щодо подальшої долі Росії у складі організації. Доповідь, яка ляже в основу резолюції, доручено підготувати членкині політичного комітету ПАРЄ, представниці Норвегії Інгрід Шу ("Європейська народна партія"). За даними DW, на виступ у дебатах уже записалося близько 200 депутатів.

Програмою відкриття сесії було передбачено, що зі зверненням до асамблеї виступить президент України Володимир Зеленський. Проте президент ПАРЄ повідомив, що у зв'язку з терміновими питаннями, які необхідно вирішити, президент України виступити не зможе. Натомість до депутатів мав звернутися прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але через технічні труднощі його виступ було перенесено на вечір цього ж дня. "Як ви розумієте, встановити зв'язок з державою, яка воює, - непросто", - пояснив такі зміни у порядку денному позачергової сесії Тіні Кокс.

10 березня МЗС РФ заявило, що Росія не збирається більше залишатися у лавах Ради Європи. Москва закидає країнами ЄС і НАТО, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору в Європі". "Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії", - заявили в МЗС РФ.

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