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Новий прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс
Новий прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс ГіпкінсФото: Nick Perry/AP/picture alliance
ПолітикаНова Зеландія

У Новій Зеландії обрали прем'єра після відставки Ардерн

Аліна Коломієць
24 хв. тому

Кріс Гіпкінс складе присягу 25 січня і буде прем'єром Нової Зеландії до виборів у жовтні. Днями його попередниця Джасінда Ардерн раптово заявила про звільнення через втому після шести років на посаді.

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Уряд Нової Зеландії після відставки Джасінди Ардерн очолить 44-річний Кріс Гіпкінс, повідомляє в неділю, 22 січня, агенція dpa.

Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Як розповів сам Гіпкінс на пресконференції, присягу він складе в середу, 25 січня. Прем'єр-міністром він буде до загальних виборів у країні, призначених на 14 жовтня.

Гіпкінс отримав репутацію компетентного спеціаліста під час боротьби з пандемією коронавірусу, пише Reuters. Вперше обраний до парламенту у 2008 році, він став міністром охорони здоров'я у липні 2020 року, а наприкінці року - міністром з питань реагування на COVID-19.

Його заступницею стане Кармел Сепулоні. Решту членів команди новий прем'єр пообіцяв оголосити пізніше. 

Прем'єрка Нової Зеландії втомилася

19 січня Ардерн раптово подала у відставку. За її словами, в неї більше немає сил керувати країною. На пресконференції вона пояснила, що шість років прем'єрства були важким часом, і тепер вона більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах. 

За словами Ардерн, вона йде не тому, що ця робота важка для неї, а тому, що "інші на цій посаді зможуть домогтися більшого".  42-річна політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та вийти заміж за свого багаторічного партнера.

Заява про відставку Ардерн стала несподіванкою для жителів Нової Зеландії. Згідно з опитуваннями, більшість виборців, як і раніше, хотіли би бачити саме її на чолі уряду, хоча її рейтинги знизилася порівняно з 2020 роком, коли її переобрали на цю посаду.

За соціологічними опитуваннями, після її звільнення Гіпкінс був найпопулярнішим кандидатом серед виборців.

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