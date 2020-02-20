У Німеччині зросла кількість злочинів з правоекстремістських мотивів

У 2019 році правоохоронці зафіксували збільшення кількості злочинів, скоєних з правоекстремістських мотивів, у Німеччині. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ країни, за рік у Німеччині зареєстрували 22 317 злочинів, які мали правоекстремістське підґрунтя. Серед них передусім злочини, пов'язані з правоекстремістською пропагандою та підбурюванням до міжнаціональної ворожнечі. Крім того, були скоєні також майже тисяча замахів на напад та нападів, які призвели до тілесних ушкоджень, а в окремих випадках - смерті людей. Так цифри випливають із відповіді федерального міністерства внутрішніх справ на запит депутатки Бундестагу від опозиційної партії Зелених Ірени Міхаліч (Irene Mihalic). У вівторок, 7 квітня, ці дані поширили газети медіагрупи Funke.

Таким чином, число злочинів із правоекстремістських мотивів у Німеччині за рік зросло майже на дві тисячі - у 2018 році поліція нарахувала 20 431 таких злочинів, а у 2017 році зафіксували 20 520 таких правопорушень.

Водночас минулого року, у порівнянні з 2018 роком, зменшилась кількість насильницьких злочинів, учинених із правоекстремістських мотиіві. Якщо у 2018 році їх зафіксували 1156, то у 2019 році цей показник зменшився до 1156.

Утім, за рік зросла кількість антисемітських злочинів у Німеччині. У 2019 році поліція зареєструвала 2032 злочини, спрямовані проти євреїв чи єврейських організацій. У 2018 році зареєстрували 1799 таких правопорушень.

У федеральному уряді Німеччини наголосили, що надані дані за 2019 рік є попередніми і "все ще можуть бути змінені". Федеральне міністерство внутрішніх справ має намір представити остаточні показники у травні.

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