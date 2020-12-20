 У Німеччині засудили до 10 років вербувальника ″Ісламської держави″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

У Німеччині засудили до 10 років вербувальника "Ісламської держави"

Іракця на прізвисько Абу Валаа, якого вважають провідним вербувальником "Ісламської держави", засудили у ФРН до 10 з половиною років ув'язнення.

Абу Валаа в залі суду

Абу Валаа в залі суду

Суд у німецькому місті Целле в середу, 24 лютого, засудив до 10 з половиною років ув'язнення проповідника-іракця на прізвисько Абу Валаа (справжнє ім'я - Ахмад Абдулазіз Абдулла А.), якого вважають ключовим прибічником і вербувальником терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Німеччині. Суд визнав 37-річного іракця винним у підтримці тероризму та членстві в терористичній організації.

Абу Валаа виступав як радикальний ісламський проповідник по всій Німеччині. Він проводив семінари з вивчення ісламу в мечетях Берліна, Касселя, Франкфурта-на-Майні тощо. У мечеті міста Гільдесгайм ісламіст створив центр рекрутування, до якого стікалися ісламісти з усієї Німеччини. Він та його спільники вербували мусульманську молодь переважно з північного заходу ФРН та відправляли їх до збройних формувань "Ісламської держави", які вели бойові дії в Іраку та Сирії. За даними слідчих, контакти з Абу Валаа мав, зокрема, терорист Аніс Амрі, який у грудні 2016 року здійснив напад на різдвяний ярмарок у Берліні.

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Німецька влада закрила мечеть, коли мережу було викрито. Троє спільників вербувальника отримали терміни до восьми років увязнення. Абу Валаа та його спільників затримали в листопаді 2016 року в землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія.

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