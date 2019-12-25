 У Німеччині у 2020 році більш ніж удвічі скоротилася кількість депортацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

У Німеччині у 2020 році більш ніж удвічі скоротилася кількість депортацій

Упродовж 2020 року з Німеччини було вислано 10,8 тисячі іноземців, що більш ніж удвічі менше ніж за 2019 рік, наголошують у МВС ФРН. Найбільше депортованих відправили до Грузії.

Депортації з Німеччини

Протягом 2020 року органи влади Німеччини провели 10,8 тисячі депортацій з країни. Такі дані оприлюднило в ніч на середу, 3 березня, міністерство внутрішніх справ ФРН на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, передає агенція новин dpa.

Згідно з даними МВС ФРН, торішній показник щодо кількості депортованих з ФРН більш ніж удвічі менший за показник 2019 року - 22 097 депортацій.

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Щодо країн, куди 2020 року було найбільше депортовано з Німеччини, то тут на першому місці опинилися Грузія з 928 депортованими особами. Далі йде Албанія - 926 депортацій. На третьому й четвертому місцях у цьому списку - Сербія та Франція. Згідно з чинними у ЄС правилами, мігрантів депортують у ту країну-член ЄС, через яку вони в'їхали до спільноти. 

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Як уточнили в МВС ФРН, майже 9000 осіб було депортовано літаком, близько 1780 - суходолом і трохи менше 50 - морем. Близько 23 відсотків депортованих - жінки, а близько 18 відсотків - неповнолітні. Серед федеральних земель найбільше число депортацій - 2805 - ініціювала земля Північний Рейн - Вестфалія.

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