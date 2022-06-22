 У Німеччині розглядають можливість націоналізації ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

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Новини

У Німеччині розглядають можливість націоналізації "Північного потоку-2"

За даними Spiegel, міністерство економіки ФРН може конфіскувати частину газопроводу, розташовану на її території, та з'єднати її з плавучим терміналом скрапленого газу для забезпечення надійного газопостачання.

Північний потік- 2

"Північний потік- 2"

Міністерство економіки Німеччини допускає експропріацію частини газопроводу "Північний потік-2", розташованої на її території, для з'єднання з терміналом скрапленого газу на узбережжі Балтійського моря. Про це у п'ятницю, 24 червня, повідомляє німецьке видання Spiegel.

За його даними, в такому разі німецьку частину "Північного потоку-2" відріжуть від решти газопроводу, який так і не був запущений. За два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Москвою самопроголошених "ЛДНР" і введення своїх військ на цю територію.

На тлі скорочення постачання газу з РФ у Німеччині оголосили режим тривоги. Наступним кроком може стати запровадження надзвичайної ситуації, під час якої будуть квоти на постачання газу споживачам.

Експропріація може вирішити проблему з доставкою газу

Тож аби забезпечити надійне газопостачання в усій країні Берлін закуповує зріджений газ із інших можливих джерел. Однак є проблема з його доставкою до мережі. Тим часом "Північний потік-2" має розподільну мережу з компресорами та лініями, здатними транспортувати газ безпосередньо до південної Німеччини. Саме ця та східна частини країни найбільше залежать від російського газу. 

Водночас німці побоюються реакції Росії на таке рішення, пише Spiegel. У РФ вже заявили, що реалізація конкретних кроків з боку Берліна стане приводом для правової оцінки.

Також є побоювання щодо екологічних наслідків такого рішення. Крім цього, незрозумілим залишається питання власності газопроводу, зауважують у виданні. 

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