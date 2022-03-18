У Німеччині очікують на тривалішу рецесію через війну в Україні

Німецькі економісти очікують на більш тривалу рецесію в Німеччині через війну в Україні. Інститут макроекономіки та дослідження кон'юнктури (IMK) прогнозує "підвищену кон'юнктурну невпевненість" на період із березня до кінця травня. "Багато чого вказує на те, що інфляція, спричинена ціновим шоком на енергоносії через російське вторгнення і яка і так уже перебувала на високому рівні, лише прискориться", - цитує в п'ятницю, 18 березня, агентство Reuters слова наукового директора IMK Себастіана Дулліена (Sebastian Dullien).

Німецький інститут економічних досліджень (DIW) робить аналогічні прогнози. "Німецька економіка скоротилася б у першому кварталі 2022 року і без війни. Але з урахуванням війни рецесія може тривати і в другому кварталі. Якщо ситуація заспокоїться, то рецесія залишиться короткостроковою та м'якою", - заявив директор DIW Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

Критика ембарго на постачання енергоносіїв із Росії

Особливо критично Фрацшер ставиться до посилення вимог про введення ембарго на російські енергоносії та припинення постачання палива з Росії. "У цьому разі втрата робочих місць у Німеччині неминуча. Економічна ціна для Німеччини буде не набагато нижчою, ніж у пандемію", - заявив він.

За словами Фрацшера, "із суто моральної точки зору" короткострокове ембарго проти Росії, тобто повна відмова від газу, сировини та зерна з РФ, була б, "звичайно, правильною", але "збитки для Німеччини і всього світу були б занадто великими". У зв'язку з цим економіст вказав на більш прийнятну, на його думку, альтернативу - більшу економію палива у ФРН, запропонувавши, зокрема, менш активно користуватися особистим автотранспортом.