У Німеччині нарахували майже 13 тисяч вільних ліжок інтенсивної терапії

У Німеччині, згідно з даними Міждисциплінарної асоціації інтенсивної та невідкладної медицини (DIVI), оприлюдненими об'єднанням у неділю, 19 квітня, налічується майже 13 тисяч вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Загалом по країні в реанімаційних відділеннях лікарень налічується щонайменше 30 тисяч місць.

За словами президента DIVI Уве Янссенса (Uwe Janssens), процес збору даних щодо відділень інтенсивної терапії по країні завершено, і тепер є більш чітке розуміння можливостей, які мають у розпорядженні німецькі медики, повідомляє агентство новин dpa. Янссенс зазначив, що цей показник є "фантастичним" та дає можливість медикам та політикам "перевести подих", однак закликав не впадати в ейфорію.

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Після спалаху епідемії коронавірусної інфекції в країні усі німецькі клініки зобов'язані повідомляти DIVI про ситуацію з вільними місцями у відділеннях інтенсивної терапії. Ці дані вносяться до онлайн-реєстру. Понад 95 відсотків усіх медичних закладів країни з відділеннями інтенсивної терапії вже повідомляють про свою завантаженість щодня. За словами Янссенса, наступного тижня планують отримувати дані з усіх лікарень країни.

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Найбільша кількість пацієнтів з COVID-19, які потребуть допомоги у відділеннях інтенсивної терапії, зареєстрована на півдні і заході країни. На північному сході Німеччині ситуація більш спокійна.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 19 квітня в Німеччині зареєстровано понад 4,5 тисячі летальних випадків від коронавірусу. Загальне число зафіксованих випадків наближається до 150 тисяч, майже 90 тисяч людей вже одужали.