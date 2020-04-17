Під час карантину у Німеччині на третину зросли продажі алкоголю

У Німеччині під час дії обмежувальних заходів для жителів через епідемію коронавірусу SARS-Cov-2 суттєво збільшилися продажі алкоголю. Так, за період з кінця лютого до кінця березня цього року порівняно з аналогічним періодом 2019 року у Німеччині на понад третину збільшилися продажі вина, повідомили у агентстві ринкових досліджень GfK.

Також на 31,2 відсотка зросли обсяги продажу міцних алкогольних напоїв, таких як горілка або джин. На 87 відсотків зросли обсяги продажів змішаних напоїв з вмістом алкоголю, на 11,5 відсотка зросли продажі пива, інформує видання Spiegel.

Читайте також: Послаблення карантину в Німеччині: як країна житиме далі з коронавірусом

Також, за даними GfK, на 21 відсоток у порівнянні з попереднім роком збільшився товарообіг продуктових магазинів та магазинів з товарами для особистої гігієни та домашнього вжитку.

Утім, у GfK пояснюють таке збільшення продажів не обов'язково тим, що люди стали більше споживати алкоголю та продуктів харчування - просто тепер, замість походів до їдалень, кафе і ресторанів жителі ФРН в умовах карантину харчуються набагато більше вдома.

Читайте також: Німецька мережа універмагів подала до суду через закриття на карантин

З 22 березня задля сповільнення поширення коронавірусу у Німеччині діють обмежувальвані заходи для бізнесу і населення. Окрім іншого, закриті для обслуговування клієнтів на місці кав'ярні, ресторани, закусочні та інші заклади харчування. Їм дозволяється продавати їжу й напої на винос або з можливістю доставки.

Дивитись відео 05:41 Поділитись План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b1Xm План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020)