У Німеччині держава витрачає на кожного учня понад 8 тисяч євро на рік

У Німеччині підрахували обсяг державних видатків на навчання одного учня на рік. Як повідомило Федеральне статистичне відомство у понеділок, 8 березня, в 2019 році держава в середньому витратила 8200 євро на навчання кожного учня, що на 400 євро більше, ніж у 2018 році, і на 800 євро перевищує аналогічні видатки в 2017 році.

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При цьому 6600 євро із загальної суми у 8200 євро припадають на витрати на персонал, тисяча євро - на засоби для навчання, і решта 600 євро - на ремонт та інвестиції у майно.

Видатки на кожного школяра відрізняються в залежності від типу школи. Найбільше держава витрачає на учнів у різних типах загальноосвітніх шкіл (9500 і 8900 євро), менше - у початкових школах (7100 євро), а найнижчі витрати - у професійно-технічних закладах (5700 євро). Порівняно низькі витрати у професійно-технічних навчальних закладах пояснюються тим, що їхні учні значну частину часу проводять на підприємствах, де проходять навчання.

Витрати на школярів також відрізняються в залежності від федеральної землі, у компетенції урядів яких перебуває сфера освіти. Зокрема, найбільше держава витрачає на кожного учня у Берліні (11300 євро) та Гамбурзі (10600 євро), а найнижчі видатки - у федеральній землі Мекленбург-Попередня Померанія (7300 євро) та у Північному Рейні-Вестфалії (7200 євро).

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