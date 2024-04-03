У Німеччині вперше планують одружитися міністерки-лесбійки

Дві урядовиці федеральних земель ФРН планують побратися у вересні. Вони можуть стати першою одруженою парою лесбійок у німецькій політиці.

Міністерка юстиції німецької федеральної землі Саксонія Катя Маєр (Katja Meier) і міністерка з питань рівноправності землі Північний Рейн-Вестфалія Жозефіна Пауль (Josefine Paul) оголосили плани побратися у вересні цього року.

Маєр і Пауль публічно розповіли про свої стосунки ще в 2021 році. Оскільки столиці відповідних земель - Дюссельдорф і Дрезден - знаходяться на відстані майже 500 кілометрів одна від одної, жінки підтримують стосунки переважно за допомогою онлайн-спілкування зранку за кавою і ввечері перед сном.

Вони стануть першою парою одружених лесбійок у німецькій політиці, пише агенція dpa в середу, 3 квітня.

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Підтримка, але не політичний жест

Пауль вважає, що молоді геї та лесбійки в Німеччині досі відчувають проблеми в сім'ях і знущання в школі та "потребують підтримки, аби знайти себе та впевнитись, що їхня любов цілком нормальна". На її переконання, незважаючи на те, живе людина у гетеро- чи гомосексуальному партнерстві, вона сама вирішує, наскільки відкрито готова говорити про своє особисте життя, але відкритість політиків може стати прикладом для інших робити свої ідентичності видимими.

Утім причиною для весілля жінки називають в першу чергу свої почуття: "Це менше про політичний жест. Любов - це основа".

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