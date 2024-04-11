У Німеччині в магазинах скоро зникнуть коричневі яйця

Німецькі виробники яєць віддають перевагу білим породам курей, оскільки їх легше утримувати, тому коричневі яйця дедалі рідше трапляються в супермаркетах.

Через кілька років у німецьких супермаркетах, цілком імовірно, можна буде купити тільки білі яйця.

"Уже зараз коричневих яєць дедалі менше, а скоро їх, імовірно, не залишиться зовсім", - заявив у четвер, 11 квітня, голова Федерального об'єднання німецьких виробників яєць Геннер Шенеке (Henner Schöneke).

За його словами, багато господарств відмовляються розводити коричневих курей і надають перевагу білим, оскільки ті довше живуть і довше несуться, і утримувати їх легше.

Коричневі яйця нині можна знайти лише у небагатьох регіональних виробників. У супермаркетах їхня частка зараз становить близько 30 відсотків, а в продуктових дискаунтерах їх часто вже немає.

При цьому ще 10 років тому в Німеччині продавалося більше коричневих яєць, ніж білих.

Різниця між коричневими та білими курячими яйцями

Опитування Центрального об'єднання німецького птахівництва свідчить, що коричневі яйця, як і раніше, популярні серед старшого покоління. Молодь під час купівлі яєць найчастіше орієнтується не на їхній колір, а купує продукцію регіональних виробників і ферм із прийнятними умовами утримання курей.

За словами Шенеке, який сам володіє сімейним птахівничим підприємством, жодних відмінностей у смаку білих і коричневих яєць немає, тому відмова від коричневих порід курей не спричинить жодних помітних наслідків для споживачів.