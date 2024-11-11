У Німеччині стартував карнавальний сезон

У Німеччині у понеділок, 11 листопада, об 11 годині 11 хвилин відкрився карнавальний сезон. Тисячі людей вийшли на традиційне святкування відкриття карнавалу в карнавальних столицях - Кельні, Дюссельдорфі та Майнці.

11 листопада, 11:11, відкриття карнавального сезону у Майнці Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

У Кельні цьогоріч тріумвірат головних осіб свята - Принца, Діви і Селянина - представило вперше гомосексуальне карнавальне товариство StattGarde. Мерка Кельна Генрієтте Рекер (Henriette Reker) заявила, що це свідчить про відкритість міста. Рекер додала, що зважаючи на численні кризи у світі, кожен може використати трохи енергії, святкуючи разом.

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Чому кожен новий карнавальний сезон починається саме 11 листопада об 11 годині 11 хвилин, достеменно невідомо. Однак існує багато припущень та легенд. Це число блазнів - більше ніж десять пальців на руці та менше ніж дванадцять апостолів. Ще одна з версій - 11 листопада, День святого Мартіна, раніше знаменував кінець сезону збору врожаїв і його відзначали смаженою гускою святого Мартіна. І саме 11 листопада починався великий піст, що тривав аж до Різдва, тому люди хотіли наостанок "відірватися" на повну.

Блазень у Дюссельдорфі Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Апогеєм народних гулянь і кульмінаційним завершенням карнавального сезону стає Rosenmontag - "шалений понеділок" перед самісіньким початком Велкого посту. Тоді у містах відбуваються традиційні карнавальні паради, на яких у натовп розкидають солодощі, квіти та інші подарунки.