У невизнаній "ПМР" знову заявили про атаку безпілотника

Дрон атакував радіолокаційну станцію за шість кілометрів від кордону з Україною, стверджують у самопроголошеній "ПМР". Там почали "розслідувати" диверсію.

Безпілотник-камікадзе уразив військовий об'єкт, що належить так званому "міністерству оборони" невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"), повідомило у п'ятницю, 5 квітня, агенція Reuters з посиланням на заяву так званого "міністерства держбезпеки" самопроголошеного утворення.

"Ціллю була радіолокаційна станція, яка зазнала незначних пошкоджень, але минулося без постраждалих. На місці працює слідча група. Порушено кримінальну справу", - заявили в "міністерстві", додавши, що уражений об'єкт знаходиться за шість кілометрів від кордону з Україною. Водночас у так званому "міністерстві держбезпеки" утрималися від звинувачень якоїсь сторони в інциденті.

Місцеве інформаційне агентство "Новини Придністров'я" пише, що так звані "правоохоронні органи" розслідують обставини інциденту в Рибницькому районі. На місці виявили різні металеві та пластикові уламки, в повідомленні агентства припускається, що вони могли бути частинами FPV-дрона. Кримінальну справу відкрили за статтею про диверсію, пише видання.

Як зауважує Reuters, на відео, поширеному на телебаченні невизнаної "ПМР", показана атака безпілотника зі звуком вибуху, утім воно не містить жодних доказів пошкодження будівель. Це вже другий подібний випадок за останній час - у березні "влада" самопроголошеного утворення заявила, що безпілотник знищив гелікоптер в регіоні.

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Бюро політики реінтеграції Молдови, яке відповідає за відносини з невизнаним утворенням, заявило, що вивчає знімки з місця події, але не має доступу до території, контрольованої сепаратистською "владою".

У відомстві припустили, що інцидент може бути навмисною спробою посіяти паніку і привернути увагу до регіону. "Тільки легітимні правоохоронні органи мають можливість провести ретельні розслідування", - йдеться в заяві бюро.

Так звана "ПМР", розташована переважно на лівому березі Дністра, проголосила свою незалежність 1990 року, але її не визнала жодна країна ООН, зокрема Росія. Невизнана "влада" регіону тісно пов'язана з Москвою. Зокрема, на території "ПМР" перебуває близько 1,5 тисячі російських військових, які позиціонують себе як "миротворці".

Наприкінці лютого цього року так звана влада"ПМР" звернулася до Росії з проханням про "захист". У Тирасполі стверджують, що молдовський уряд у Кишиневі розв’язав "економічну війну" проти так званої "ПМР", блокуючи життєво важливий імпорт з метою перетворити її на "гетто". У Москві пообіцяли розглянути запит.

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