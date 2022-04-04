У Національній галереї Лондона перейменували картину Дега "Російські танцівниці"

На тлі війни, що розв'язала Росія проти України, Лондонська національна галерея перейменувала картину Едгара Дега "Російські танцівниці". Полотно, що виконане пастеллю, на сайті музею тепер має назву "Ukrainian Dancers" ("Українські танцівниці). Після цього рішення пролунали заклики до інших культурних установ переосмислити "ліниві" інтерпретації та неправильне визначення українського мистецтва та спадку, написала у неділю, 3 квітня, британська газета The Guardian.

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Перейменування картини французького імпресіоніста початку XX століття було зроблено після відповідних закликів українців у соцмережах. Зараз вона не виставлена в експозиції. Робота зображує групу танцівниць із вплетеними у волосся стрічками жовтого та синього кольорів.

"Назва цієї картини є предметом постійних дискусій упродовж багатьох років та висвітлюється у науковій літературі, однак за останній місяць їй надали підвищеної уваги у зв'язку з нинішньою ситуацією. Тому ми вирішили, що зараз слушний момент оновити назву картини, аби вона краще відбивала її сюжет", - заявив представник Національної галереї.

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