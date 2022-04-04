 У Національній галереї Лондона перейменували картину Дега ″Російські танцівниці″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 04.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

У Національній галереї Лондона перейменували картину Дега "Російські танцівниці"

Дискусії про назву полотна французького імпресіоніста Едгара Дега йшли давно, але зараз настав слушний момент перейменувати його в "Українських танцівниць", заявили у музеї.

Тепер ця робота Едгара Дега називається Українські танцівниці

Тепер ця робота Едгара Дега називається "Українські танцівниці"

На тлі війни, що розв'язала Росія проти України, Лондонська національна галерея перейменувала картину Едгара Дега "Російські танцівниці". Полотно, що виконане пастеллю, на сайті музею тепер має назву "Ukrainian Dancers" ("Українські танцівниці). Після цього рішення пролунали заклики до інших культурних установ переосмислити "ліниві" інтерпретації та неправильне визначення українського мистецтва та спадку, написала у неділю, 3 квітня, британська газета The Guardian.
Читайте також: Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Перейменування картини французького імпресіоніста початку XX століття було зроблено після відповідних закликів українців у соцмережах. Зараз вона не виставлена в експозиції. Робота зображує групу танцівниць із вплетеними у волосся стрічками жовтого та синього кольорів.

"Назва цієї картини є предметом постійних дискусій упродовж багатьох років та висвітлюється у науковій літературі, однак за останній місяць їй надали підвищеної уваги у зв'язку з нинішньою ситуацією. Тому ми вирішили, що зараз слушний момент оновити назву картини, аби вона краще відбивала її сюжет", - заявив представник Національної галереї.
Читайте також: Валентин Сильвестров: "Що ви коїте, чорти кремлівські?"

  • Лук'янівка, 27 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну від обстрілів і бомбардувань знищено і пошкоджено багато об'єктів військової і цивільної інфраструктури. Від ударів страждають не лише житлові будівлі, школи, лікарні, музеї, театри, а й релігійні споруди. У цій добірці зібрано світлини храмів, які постраждали від обстрілів російської армії. На фото - баня церкви в селі Лук'янівка Київської області.

  • Маріуполь, 10 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Каплиця мучениці Тетяни на території Приазовського державного технічного університету в Маріуполі. За даними ЮНЕСКО, оприлюдненими на початку квітня, за час війни в Україні вже були пошкоджені щонайменше 29 релігійних установ, 16 історичних будівель, чотири музеї та чотири пам'ятники.

  • Ясногородка, 26 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Зруйнований купол церкви в селі Ясногородка Київської області

  • Ясногородка, 25 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Пошкоджений іконостас та інші наслідки обстрілу в храмі в Ясногородці.

  • Ясногородка, 26 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Отець Роман біля своєї сільської церкви в Ясногородці.

  • Волноваха, 12 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Храм святителя Миколая Чудотворця в місті Волноваха Донецької області, 12 березня.

  • Волноваха, 29 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Свято-Преображенський храм у Волновасі, 29 березня.

  • Волноваха

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Храм на честь ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" у Волновасі, 29 березня.

  • Краків, 15 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Протоієрей Михайло Питницький, 36 років, з Сєвєродонецька Луганської області, який служив у Святогірській лаврі, на вокзалі в Кракові разом з родиною очікує потяг на Будапешт, 15 березня.

  • Краків, 15 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Ганна Питницька, 32 роки, показує на мобільному телефоні фотографії пошкоджень у Світогірській лаврі в Луганській області. Будівля та приміщення монастиря постраждали внаслідок авіанальоту 12 березня.

  • Малин, 30 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Свято-Покровська церква в місті Малин Житомирської області. Снаряд розірвався поруч з цим храмом 6 березня.

  • Рудницьке, 28 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Храм у селі Рудницьке в Київській області

  • Маріуполь, 27 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Пошкоджений внаслідок бойових дій Свято-Михайлівський собор у Маріуполі

  • Харків, 27 березня

    Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

    Церква Преображення Господнього в Харкові.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Відео

Kalush Orchestra збиратимуть гроші на підтримку України

Kalush Orchestra виступатимуть у Турині вживу. Нині вони вирушають у турне для збору коштів на підтримку України.  

Як тварини з Київського зоопарку переживають війну

Як живуть лемур Байрактар і слон Хорас у Київському зоопарку під час війни і хто піклується про тварин.  

Фотогалерея

Різдвяний ринок у Цюриху, Швейцарія

Різдвяні вогні у містах Європи

По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. У добірці DW - дев'ять міст у святковому настрої. І одна несподіванку.  