У Мюнхені розпочався Октоберфест

Цьогоріч організатори очікують близько шести мільйонів відвідувачів під час Октоберфесту, хоч пиво подорожчало, а заходів безпеки побільшало.

У столиці Баварії Мюнхені стартував 189-й Октоберфест. Опівдні суботи, 21 вересня, мер Мюнхена Дітер Райтер (Dieter Reiter) взяв участь в урочистій церемонії відкриття першої діжки пива, а надпив з першого кухля прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder).

Зедер узагалі цього разу відійшов від свого дотеперішнього іміджу: на додачу до відпущеної ним нещодавно бороди, він уперше з'явився на Октоберфесті в традиційних баварських шкіряних шортах (Lederhosen), пише агенція dpa. На запитання журналістів, чому він саме тепер вирішив згадати про традиційне баварське чоловіче вбрання, Зедер відповів: "Я завжди бажав їх мати, просто ніколи не випадало нагоди".

Лише нещодавно Зедер відпустив бороду й вуса Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Посилення заходів безпеки й зростання вартості пива

Цьогорічний Октоберфест супроводжується істотним посиленням заходів безпеки. Приміром, уперше за всю історію гулянь для перевірки на вході застосовують металодетектори.

Згідно з нинішніми правилами безпеки, на територію заборонено проносити ножі, скляні пляшки та великі сумки. За дотриманням правопорядку на заході стежать близько 600 поліцейських, а допомагатимуть їм у цьому 1500 представників міста та інші працівники підприємств громадського харчування.

Цьогоріч істотно зросла й вартість пива на Октоберфесті Фото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Крім того, на час проведення Октоберфесту федеральна поліція також запровадила заборону на носіння зброї на кількох залізничних станціях міста. Згідно з розпорядженням влади, на головному та східному залізничних вокзалах, а також на станціях швидкісної міської електрички Доннерсберґербрюке (Donnersbergerbrücke) та Гакербрюке (Hackerbrücke) заборонено мати при собі вогнепальну, сигнальну, колючу та холодну зброю.

Народні гуляння відбуваються за посилених заходів безпеки Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP

Ще одним аспектом, на який варто зважати відвідувачам, є вартість пива - цього року один кухоль пива (Maß) коштуватиме від 13,60 до 15,30 євро. Та попри та організатори очікують, що цьогорічний Октоберфест відвідають близько шести мільйонів гостей, котрі за оцінками вип'ють понад 6,5 мільйонів літрів пива. Нинішні найвідоміші баварські гуляння триватимуть до 6 жовтня.