 У містах світу триває 24-годинне благодійне шоу Global Citizen Live | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Новини

У містах світу триває 24-годинне благодійне шоу Global Citizen Live

Відомі музиканти та знаменитості беруть участь у 24-годинному фестивалі Global Citizen Live на захист клімату і за справедливий розподіл вакцин від коронавірусу.

Елтон Джон відкрив фестиваль Global Citizen Live у Парижі

Елтон Джон відкрив фестиваль Global Citizen Live у Парижі

Музичне 24-годинне шоу Global Citizen Live, яке відбувається у багатьох містах на різних континентах світу, розпочалося у суботу, 25 вересня, на Марсовому полі у Парижі. Мета події: заклик до захисту клімату, справделивого розподіл вакцин від коронавірусу та боротьби з голодом. Конкретні озвучені організаторами цілі: посадити мільярд дерев, надати два мільярди доз вакцини від коронавірусу бідним країнам світу і нагодувати 41 мільйон людей, які потерпають від голоду, повідомляє інформагенція AFP.

Фестиваль відкрив Елтон Джон, який виконав свої хіти Rocket Man і Your Song та закликав забезпечити рівний доступ до вакцин від коронавірусу у всьому світі. Крім нього, на сценах вже виступили інші світові музичні зірки, зокрема, Дженніфер Лопес, Ліззо, Біллі Айліш, Ед Ширан, гурти Black Eyed Peas, Coldplay, BTS. Їхні виступи відбулися чи проходитимуть у різних містах світу, в тому числі в Лондоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Ріо-де-Жанейро, Мумбаї, Лагосі і Сіднеї.

Музичний фестиваль Global Citizen Live у Парижі

Музичний фестиваль Global Citizen Live у Парижі

Деякі виконавці, зокрема, співачка Кайлі Міноуг та італійський оперний співак Андреа Бочеллі відправили на шоу записи своїх виступів. Протягом усього часу проведення заходу ведеться пряма онлайн-трансляція усіх виступів.

Кампанію Global Citizen за справедливий розподіл вакцини від коронавірусу у світі підтримав і глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Організатор фестивалю - Global Citizen - описує себе як рух, місія якого - покінчити з крайньою бідністю до 2030 року. Раніше ця організація вже проводила інші гучні благодійні акції. Серед них зокрема був концерт, учасники якого закликали до вакцинації від коронавірусу. 

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