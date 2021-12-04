У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб

У Малі озброєні люди напали на автобус, який перевозив людей на місцевий ринок. У результаті атаки загинула щонайменше 31 людина. Про це 4 грудня повідомила агенція Reuters з посиланням на місцеву владу.

Ще багато осіб поранені та вважаються зниклими безвісти. Напад було скоєно між населеними пунктами Сонго та Бандіагара в провінції Мопті, що у центрі країни. У цьому регіоні останнім часом спостерігається ескалація насильства з боку бойовиків, яких вважають пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", зазначає агенція. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Політична ситуація в африканській країні Малі залишається нестабільною після спроби перевороту у 2012 році, коли збройні угруповання захопили території на півночі країни. Ісламістські бойовики регулярно здійснюють напади, зокрема й на миротворчі сили ООН. Тисячі військових і мирних мешканців загинули внаслідок конфлікту, сотні тисяч людей стали біженцями.

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