У Лондоні попередили про можливі нові кібератаки з Росії

Влада Великобританії звернулася до компаній та організацій із закликом вжити заходи безпеки від можливих кібератак з боку Росії. "Упродовж багатьох років ми бачили приклади зловмисної поведінки Росію у кіберпросторі. Інциденти в Україні минулого тижня демонструють схожість з аналогічними російськими діями в минулому", - запевнив у п'ятницю, 28 січня, керівник британського центру кібербезпеки.

Він закликав організації консультуватися з питань кібербезпеки і вживати конкретні кроки щодо підвищення безпеки у сфері IT. Зокрема, він вказав на необхідність використання багаторівневої аутентифікації, активного антивірусного захисту та забезпечення резервного копіювання даних.

Про конкретні кіберзагрози щодо Великобританії невідомо

Водночас відомство зазначило, що наразі не має інформації про конкретну кіберзагрозу щодо Великобританії.

У середині січня українська влада заявила про масштабну кібератаку на більш ніж 70 урядових сайтів, зокрема на сторінки МЗС та міністерства освіти і науки. На частині з них були розміщені звернення із погрозами українською, російською та польською мовами. Служба безпеки України (СБУ) заявила про наявність попередніх даних, які дозволяють припускати, що за даною атакою могли стояти пов’язані із російськими спецслужбами хакери.