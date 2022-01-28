 У Лондоні попередили про можливі нові кібератаки з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Лондоні попередили про можливі нові кібератаки з Росії

Британський центр кібербезпеки закликав компанії та організації вжити заходів для захисту від можливих кібератак, зокрема, використовувати багатофакторну аутентифікацію та антивірусний захист.

Людина у чорному одязі сидить за комп'ютером

Влада Великобританії звернулася до компаній та організацій із закликом вжити заходи безпеки від можливих кібератак з боку Росії. "Упродовж багатьох років ми бачили приклади зловмисної поведінки Росію у кіберпросторі. Інциденти в Україні минулого тижня демонструють схожість з аналогічними російськими діями в минулому", - запевнив у п'ятницю, 28 січня, керівник британського центру кібербезпеки. 

Він закликав організації консультуватися з питань кібербезпеки і вживати конкретні кроки щодо підвищення безпеки у сфері IT. Зокрема, він вказав на необхідність використання багаторівневої аутентифікації, активного антивірусного захисту та забезпечення резервного копіювання даних. 

Про конкретні кіберзагрози щодо Великобританії невідомо

Водночас відомство зазначило, що наразі не має інформації про конкретну кіберзагрозу щодо Великобританії.

У середині січня українська влада заявила про масштабну кібератаку  на більш ніж 70 урядових сайтів, зокрема на сторінки МЗС та міністерства освіти і науки. На частині з них були розміщені звернення із погрозами українською, російською та польською мовами. Служба безпеки України (СБУ) заявила про наявність попередніх даних, які дозволяють припускати, що за даною атакою могли стояти пов’язані із російськими спецслужбами хакери.  

Дивитись відео 08:11

Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (29.05.2020)

DW.COM

До кібератаки на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі - РНБО

У РНБО вважають, що українські урядові сайти могли атакувати хакери, пов'язані з білоруськими спецслужбами, і що ця атака може слугувати прикриттям для більш руйнівних дій.  

Реклама

Докладно

Російський комплекс Іскандер

Британський експерт про зброю, якої найбільше потребує Київ

Якої зброї потребує Україна для зміни балансу сил? Про це DW говорила з британським військовим експертом.  

Головний офіс нової німецької доньки Газпрому Gas for Europe у Шверіні

"Газпром" створив у ФРН фірму заради сертифікації "ПП-2"

Компанія Gas for Europe керуватиме з міста Шверіна німецькою ділянкою "Північного потоку-2".  