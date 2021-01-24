 У Китаї врятували 11 шахтарів, які провели два тижні під землею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2021

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Новини

У Китаї врятували 11 шахтарів, які провели два тижні під землею

На сході Китаї вивели на поверхню 11 шахтарів, які пробули два тижні в підземній пастці. Ще 10 гірників залишаються під землею.

Рятувальники допомагають шахтареві, якого підняли на поверхню

Рятувальники допомагають шахтареві, якого підняли на поверхню

У Китаї в неділю, 24 січня, вивели на поверхню 11 шахтарів, які провели два тижні під землею. Гірники опинилися в пастці після вибуху на золотовидобувній шахті в провінції Шаньдун на сході КНР.

Більшість урятованих шахтарів почувалися добре, проте один гірник був у "надзвичайно слабкому фізичному стані", повідомив китайський телеканал CCTV. Телеканал показав, як шахтарі виходять на поверхню.

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Вибух на золотовидобувній шахті, що все ще споруджується, прогримів ще 10 січня. Тоді в підземній пастці на глибині 600 метрів опинилися 22 особи, а один гірник загинув, отримавши травму голови.

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Як повідомляє місцеве агенство "Сіньхуа", ще з 10 шахтарями, які залишаються заблокованими під землею, рятувальникам вдалося встановити контакт. Вони перебуваютьу доброму фізичному та психологічному стані, зазначає агентство.

У пошуково-рятувальній операції на місці події беруть участь 633 людини та 407 одиниць техніки.

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