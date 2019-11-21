 У Києві вдосконалюють систему паркування: чого чекати автомобілістам | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

У Києві вдосконалюють систему паркування: чого чекати автомобілістам

У Києві взялися за вдосконалення системи паркування. Платних паркувальних майданчиків побільшало, тарифи зросли. Також міська влада планує відновити плату за паркування у спальних мікрорайонах.

У Києві вдосконалюють систему паркування: чого чекати автомобілістам

У Києві взялися за вдосконалення системи паркування: змінили географію паркувальних зон, підвищили ціни, а також штрафи за несплату за паркування. Нові паркувальні зони у Києві були затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації (КМДА) ще на початку липня.

Нині міська влада шукає інспекторів з паркування, аби вони перевіряли, чи заплачено за паркування, та виписували штрафи, якщо оплати немає. "Ми хочемо, аби люди звикли, що безкоштовного нічого немає і за припарковане авто в центрі міста треба платити", - каже в розмові з DW заступниця начальника інспекції з паркування КМДА Аліна Ярош.

Читайте також: Від 10 євро до "тесту на ідіотизм": як у Німеччині карають порушників правил паркування

Побільшало платних паркувальних майданчиків

Місто й надалі залишається поділеним на три паркувальних зони. Однак у першій зоні, яка охоплює центр, за словами Ярош, кількість платних паркувальних майданчиків збільшено - з 66 до 224: якщо раніше в центрі Києва було близько 1500 машиномісць, то тепер їх нараховується понад 4300. Натомість у другій зоні, куди входять прилеглі до центру Києва райони, кількість паркувальних майданчиків скорочено вдвічі - з близько 250 до 123. Решта території міста, що не увійшла до перших двох зон, - це спальні райони з найменшим трафіком. Але і тут на офіційних стоянках збираються брати гроші за паркування.

Дивитись відео 07:58

Паркування в Києві: експерименти мерії без стратегії? (04.05.2021)

"Зараз у нас працює по всьому місту 25 інспекторів, - розповідає далі Ярош. - Вони не справляються й до третьої зони у спальних районах не доходять, тому ми проводимо конкурс і добираємо ще 60 інспекторів". Вона повідомила, що за місяць-два стягуватиметься плата за паркування авто і в спальних районах.

Якщо у першій зоні ціна паркування суттєво змінилася і складає нині 35 гривень за годину, а у другій - 25 гривень, то у спальних районах вона залишилась незмінною з 2011 року - 5 гривень за годину.

Столична влада вважає недоречним скасовувати платне паркування у третій зоні, оскільки у спальних районах були виділені для паркування спеціальні майданчики, відповідно розширена дорожня інфраструктура. "Офіційні паркомісця не робили на прибудинкових територіях, - пояснює представниця КМДА. - Людина як залишала, так і далі може залишати там своє авто. Але тепер платні паркувальні майданчики будуть вздовж доріг, де є така можливість".

Несплата за паркування може дорого обійтися

Оплату паркування інспектори перевіряють через електронні сервіси, і якщо в електронній базі даних не вказано, що за паркування авто сплачено, то інспектор виписує протокл про адмінштраф. У першій зоні штраф складає 700 гривень, у третій - до 300 гривень. "Якщо порушник сплатить штраф протягом десяти днів, то заплатить вдвічі менше, якщо проігнорує протокол, то через два місяці матеріали правопорушень передаються виконавчій службі, яка блокує всі банківські рахунки водія-порушника", - розповідає Ярош. За її словами, всі зібрані кошт за паркування йдуть у міський бюджет.

Експерти в цілому схвалюють ініціативу міської влади навести лад у системі паркування Києва. Але називають всі ці заходи фрагментарними, адже підвищену плату за паркування зможуть дозволити собі не всі автомобілісти. Декому очевидно доведеться відмовиться від авто в центрі Києва й пересісти на громадський транспорт.

Людям потрібна безпечна альтернативна

"Коли ми робимо дороге паркування і якби закликаємо не їхати в центр, аби не платити, то маємо дати альтернативу - змогу комфортно, безпечно і дешевше доїхати. Але куди в Києві ці люди будуть пересідати? У старі маршрутки, переповнене метро? Київський громадський транспорт не готовий до цього", - констатує експерт з транспортного моделювання та мобільності, директор компанії А+С Дмитро Беспалов.

На думку Беспалова, київській владі варто було б розпочати з удосконалення системи громадського транспорту, яким справді могла б скористатися якась частина з 1,2 мільйона автомобілістів, які щодня пересуваються у своїх авто Києвом. Тоді, підсумував експерт, можна було б реально розвантажити місто й позбутися заторів.

Також у цьому сенсі аналітикиня з писань міських трансформацій та урбаністики Центру Cedos Анастасія Бобровникова радить міській владі змінити пріоритети мобільності й почати перетворювати місто з автомобілецентричного на місто, де буде комфортно пересуватися на інших видах транспорту, зокрема велосипедах, на громадському транспорті, або навіть пішки.

Нині ж, на думку Бобровникової, усі дії щодо підвищення мобільності в місті є "якимось хаотичними та фрагментарними". "То ми десь частково будуємо велодоріжки, то десь - швидкісний трамвай. Підвищення тарифів на паркування - це один з фрагментів у цій мозаїці. Тут не вистачає системності", - критикує Бобровникова.

Фонд для вдосконалення транспортної інфраструктури як ідея

Експерт з транспортного моделювання та мобільності Беспалов теж вважає, що підвищення плати за паркування є необдуманим кроком. "Потрібно було поступово привчати людей, що паркування - це платна послуга, - каже Беспалов. - Особливо потрібно комунікувати з людьми у третій зоні - спальних районах, де вони вже обурюються, чому мають плати "за повітря" зараз, якщо увесь час паркувалися біля дому".

Беспалов також наголошує, що гроші за паркування краще акумулювати у спеціальний міський фонд, за допомогою якого потім вдосконалювати транспортну інфраструктуру, дороги, майданчики, тротуари, аби водії, які сплачують за паркування, бачили, що їхні гроші йдуть на реальні покращення в місті.

  • Кінна співробітниця поліції приліплює талон про штраф на неправильно припарковане авто у Ганновері

    Як паркуються в Німеччині

    Хто ж так паркується?!

    Відповідно до результатів дослідження компанії Inrix, за кількістю штрафів за неправильне паркування на душу населення перше місце у Німеччині посідає Штутгарт - 1,5 штрафа в рік. Далі в першій п'ятірці - Франкфурт-на-Майні (1,39 штрафа на душу населення), Кельн (1,34), Берлін (1,29) і Дюссельдорф(1,15).

  • Поліцейський друкує квитанцію про штраф

    Як паркуються в Німеччині

    Мільйонні суми

    Загальні суми таких штрафів у великих містах складають мільйони євро на рік. Наприклад, у Гамбурзі - близько 20 мільйонів євро, в Берлині - приблизно 35 мільйонів євро, в Лейпцизі - 4,5 мільйона євро.

  • Неправильно припаркований велосипед у Кельні з плакатом Ненадовго до пекаря

    Як паркуються в Німеччині

    "Я лиш на секунду - кілька булочок куплю"

    У великих містах машини часто зупиняються або паркуються на велосипедних доріжках. Цьому велосипедистові у Кельні така ситуація набридла. Він вирішив відповісти на неповагу "взаємністю": залишив свій транспортний засіб на проїжджій частині, повісивши плакат "Ненадовго до пекаря".

  • Велосипедист у Берліні лавірує на дорозі між двома автомобілями

    Як паркуються в Німеччині

    Небезпечні маневри

    Велосипедистам часто доводиться йти на небезпечні маневри, щоб об'їхати автомобілі, залишені на їхніх доріжках чи в другому ряду.

  • Неправильно припаркований автомобіль Mercedes у Дюссельдорфі і рожевий трамвай

    Як паркуються в Німеччині

    Трамвай об'їде

    Водій цього седану преміум-класу в Дюссельдорфі вирішив, що трамвай зможе його об'їхати.

  • Пожежний автомобіль на вузькій вулиці Берліна

    Як паркуються в Німеччині

    Пожежники не проїдуть

    На цій вузькій вулиці в Берліні неправильно припарковані машини зашкодили проїзду пожежного автомобіля.

  • Евакуювання авто в Ганновері

    Як паркуються в Німеччині

    Дороге задоволенння

    Евакуатор у Німеччині - дороге задоволенння. Його послуги можуть коштувати 200 євро. Якщо пощастить - 100 євро. І це на додачу до сплати за час, проведений авто на штрафному майданчику, і самого штрафу за неправильне паркування.

  • Паркувальний диск у автомобілі

    Як паркуються в Німеччині

    Паркувальний диск

    Такий паркувальний диск (Parkscheibe) має бути в кожній машині. Головне - не забувати ним користуватися, якщо цього вимагають знаки.

  • У Гейдельберзі дівчина обліплює авто листочками для нотаток

    Як паркуються в Німеччині

    Сучасне мистецтво чи громадська акція?

    Цю фотографію зробили під час акції проти порушників правил паркування у Гайдельберзі, де один проти правил залишений автомобіль обліпили клейкими листочками для нотаток.

  • Намальований на капоті автомобіля вершками силует велосипеда

    Як паркуються в Німеччині

    Автомобіль з вершками

    Під час акції протесту проти неправильного паркування в Берліні як підручний засіб використали балончик зі збитими вершками. Важливо використовувати матеріали, які легко видалити, не пошкодивши авто. Інакше доведеться відповідати за заподіяння шкоди чужому майну.

    Автор: Максим Нелюбін, Арсен Гоян


Також за темою

Радник Кличка Максим Бахматов: Будемо евакуювати по 500 авто на добу (21.11.2019) 21.11.2019

Заборонити рух вантажівок у Києві, підняти вартість парковок і штрафи за порушення правил паркування, евакуювати по 500 машин на добу. Радник мера Києва Максим Бахматов розповів DW, як покращуватиме трафік у столиці.

Реклама

Докладно

У Києві вдосконалюють систему паркування: чого чекати автомобілістам

Зміни в паркуванні в Києві: чого очікувати автомобілістам

У Києві взялися за вдосконалення системи паркування. Паркувальні зони міста та підвищила тарифи.  

Китайський мільярд, що розчинився: час платити за рахунками

Китайський мільярд, що розчинився

Китай невдовзі може виставити українцям рахунок на мільярд доларів через борги державного зернотрейдера.  