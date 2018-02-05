 У компанії T-Mobile в США стався великий витік даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Новини

У компанії T-Mobile в США стався великий витік даних

Мобільний оператор T-Mobile US, що належить німецькому телекомунікаційному гіганту Deutsche Telekom, повідомив про попередні підсумки розслідування кібератаки, що скомпрометувала дані мільйонів користувачів.

Хакери викрали персональні дані мільйонів користувачів T-Mobile US

Хакери викрали персональні дані мільйонів користувачів T-Mobile US

У результаті нещодавньої кібератаки на сервери американського оператора мобільного зв'язку T-Mobile US хакери викрали персональні дані мільйонів користувачів, повідомила дочірня фірма німецького телекомунікаційного гіганта Deutsche Telekom в середу, 18 серпня. Викрадена інформація включала імена і прізвища, номери соціального страхування, відомості про народження, дані водійських посвідчень, причому як нинішніх, так і колишніх клієнтів. Однак доступу до такої фінансової інформації, як номери кредитних карт і паролі, зловмисники не отримали, стверджує компанія, повідомляє інформагенція dpa.

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За даними T-Mobile US, в результаті хакерської атаки постраждали близько 7,8 мільйона контрактних клієнтів і приблизно 40 мільйонів колишніх і потенційних клієнтів, які раніше подавали заявки на отримання послуг оператора. Розкрито також дані близько 850 тисяч користувачів передплатних тарифів. Тим часом вразливість, яка призвела до витоку даних, вже усунута. Компанія T-Mobile US просить клієнтів змінити паролі і PIN-коди.

T-Mobile US проводить розслідування інциденту. Воно почалося після того, як на одному з інтернет-форумів було заявлено про витік персональних даних мобільного оператора. Першим про злом серверів оператора і витік даних повідомила онлайн-платформа Vice. За її версією, були вкрадені дані майже всіх американських клієнтів T-Mobile, а їхнє число становить понад 100 мільйонів осіб.

В останні кілька місяців хакерські атаки почастішали по всьому світу. Так, 10 серпня хакерам вдалося зламати платформу криптовалюта Poly Network і викрасти сотні мільйонів доларів. Щоправда, згодом вони повернули вкрадене. Уряд США закликав компанії вкладати більше коштів в заходи з кібербезпеки.

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Кібератака на Kaseya: хакери зменшили свої апетити щодо викупу - ЗМІ

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Жертвою кібератаки на компанію Kaseya стала також IT-компанія в Німеччині із тисячами клієнтів, повідомили у Федеральному відомстві з безпеки в сфері інформаційної техніки.  

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