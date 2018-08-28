У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

Земельний суд Кельна у п'ятницю, 25 лютого, засудив католицького священника до 12 років позбавлення волі за сексуальне насильство над дітьми. 70-річний священнослужитель також виплатить трьом претендентам компенсації за заподіяні страждання у розмірі п'яти тисяч, десяти тисяч та 35 тисяч євро. Прокуратура вимагала для обвинуваченого 13 років ув'язнення, а захист - восьми років.

Священника визнали винним за 118 епізодами у скоєнні злочинів, пов'язаних із сексуальною наругою над дітьми та підлітками. Наймолодшою ​​жертвою педофіла була 9-річна дівчинка. Згідно з матеріалами справи, священник, користуючись довірливими стосунками з дітьми та їхніми батьками, змушував малолітніх до статевих зносин, орального сексу та інших сексуальних дій. Загалом священник вчинив дії сексуального характеру щодо дев'яти дівчаток у Гуммерсбаху, Вупперталі та Цюльпісі в період з 1993 по 2018 роки.

У матеріалах справи зазначається, що Архієпархія Кельна, всупереч неодноразовим чуткам та звинуваченням на адресу священника, постійно давала йому нові можливості залишатися з дітьми наодинці і навіть оплачувала його витрати на адвоката. На суді представник Архієпархії відкинув частку відповідальності за злочини священника, наголосивши, що вона "діяла послідовно".

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