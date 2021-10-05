 Церква у Франції на роздоріжжі після звіту щодо масштабів педофілії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.10.2021

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Європа

Церква у Франції на роздоріжжі після звіту щодо масштабів педофілії

Звіт щодо масштабів сексуального насильства над дітьми у французькій католицькій церкві викликав шок у суспільстві. З 1950 року 216 тисяч дітей стали жертвами розбещення духівників. Експерти закликають до реформ.

Незалежна комісія пропонує масштабні реформи Католицької Церкви у Франції

Незалежна комісія пропонує масштабні реформи Католицької Церкви у Франції

Майже 200 сторінок свідчень жертв нагадують щоденник жахів. "Отець затягнув мене в свій намет і зачинив його. Далі поліз цілуватися із язиком. Це було огидно. Він пестив мене. Я скам'яніла. Він навчив мене словам і діям, яких я досі не знала - мастурбація, мінет. Я ж казала собі, що мушу поважати його, адже він священик. А мої ж батьки його так цінили", - пише одна з потерпілих, ім'я якої у звіті не називається.

Впродовж двох років тисячі жертв жорстокого поводження з дітьми розповіли історію своєї глибокої травми Незалежній комісії у боротьбі зі сексуальним насильством в католицькій церкві (CIASE). За її оцінками, між 1950 та 2020 роками близько 330 тисяч дітей по всій Франції стали жертвами сексуального насильства церковників-педофілів. У 216 тисячах випадків наругу, вочевидь, здійснювали священнослужителі. У звіті на 2500 сторінок Комісія підготувала 45 пропозицій щодо реформ, покликаних покласти край порочній практиці.

"Ми активно боремося зі сексуальним насильством у наших церквах з 2000 року, але цього було недостатньо", - визнає архієпископ Північного Аррасу Олів'є Леборн і додає, що поштовхом для створення незалежної комісії у 2018 році стала гучна справа про педофілію ліонського архієпископа Філіпа Барбарена.

Повна незалежність у роботі комісії

На відміну від інших країн, у тому числі Німеччини, каже Леборн, при створенні комісії йшлося про повну незалежність її діяльності від сторонніх впливів, адже від результатів її роботи залежала репутація Церкви, додає він.

Незалежність її роботи підтверджує й голова державної комісії з прав людини, член CIASE адвокат Жан-Марі Бургубуру. До її складу також входять соціологи, психологи, історики та антропологи - загалом 22 особи. Важливо, що представників церковного духовенства до її роботи не допустили, щоби запобігти потенційному конфліктові інтересів. Це ж стосується і жертв. Віросповідання тут не відіграє жодної ролі. "Наша робота жодним чином не контролювалася церквою", - наголосив Бургубуру у розмові з DW.

Марі-Жо Тіль вітає роботу комісії

Марі-Жо Тіль вітає роботу комісії

Це підтверджує і директорка Європейського дослідницького центру етики при Страсбурзькому університеті та авторка книги "Католицька церква та скандали зі сексуальним насильством над неповнолітніми" Марі-Жо Тіль.

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"Проблема системного характеру"

"Кожна людина, лівих чи правих поглядів, знає, що колишній віцепрезидент Вищого суду (голова комісії Жан-Марк Сове - Ред.) є компетентним і неупередженим",- каже вона. Крім того, незалежність роботи комісії ґрунтується на французькому принципі відокремлення держави і релігії: "У Франції існує чітке розділення церкви та держави - світськість - це має сильний вплив на те, як ведеться така робота із опрацювання. Церква також має набагато менше соціальних завдань, ніж, наприклад, у Німеччині, де вона патронує лікарні та інші соціальні заклади", - пояснює Марі-Жо Тіль.

Архієпископ Леборн

Архієпископ Леборн каже, що ніхто не уявляв собі масштабності проблеми

Ймовірно, завдяки цій незалежності результат розслідування CIASE виявився настільки приголомшливим. "Ніхто не очікував, що зловживання будуть настільки поширеними у нашій церкві, - визнає архієпископ Леборн.

У звіті йдеться про "системну" проблему. Довгий час до жертв насильства ставилися у кращому разі з повною байдужістю. Багато чого приховували і заперечували. Лише з 2000 року, а більшою мірою з 2016 року, було вжито заходів для запобігання таким випадкам та боротьбі з ними. Все ж, досі цього виявилося замало.

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На порядку денному децентралізація та реформа канонічного права

Експерти комісії критикують жорстко централізовану ієрархічну структуру католицької церкви - священики користуються необмеженим авторитетом, що часто веде до спокуси зловживання своїм високим статусом. Комісія тепер пропонує реформувати процес підготовки священнослужителів, надавати розголосу скандалам, а також проводити психологічну перевірку на стадії підготовки нових церковних кадрів.

Крім того, як зауважують у комісії, варто подумати над майбутнім целібату, а також реформувати канонічне право й підпорядковувати його законодавству світському. Таємниця сповіді не повинна поширюватися на випадки зізнання про сексуальне насильство, зазначають експерти. Вони закликають конче ретельно розглядати випадки зловживань, а жертвам виплачувати індивідуальні компенсації за рахунок фінансових ресурсів церкви та самих церковників-кривдників, яких, за оцінками, нараховується до трьох тисяч осіб. Однак більшість з них вже відійшли в інший світ, у живих лишилися одиниці.

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Курс на демократизацію

На думку ченця-францисканця Мішеля Лалу, який є членом наглядової ради Конференції Corref, у звіті ставиться під сумнів клерикалізм як такий, тобто вплив духовенства. "Наша структура має стати більш демократичною та децентралізованою, і нам потрібно більше жінок на управлінських посадах", - сказав він у розмові DW. Лалу також виступає за більшу підтримку та виплату відшкодувань жертвам. Водночас він сумнівається, що скасування целібату допоможе у вирішенні проблеми.

Францисканець Мішель Лалу

Францисканець Мішель Лалу не підтримує ідею відмови від целібату

Разом з тим він вважає, що тема сексуальності повинна відкрито обговорюватися серед духовенства, а самим священнослужителям слід допомагати в тому, щоби ті мали збалансоване життя, наприклад, за допомогою спорту. "Небезпечно, коли хтось відчуває себе нещасним і намагається компенсувати це фізичним насильством", - розмірковує він.

Архієпископ Леборн також вважає, що церква має бути кардинально реформована. Але таємниці сповіді це не має стосуватися. "Тоді б люди нічого нам більше не розповідали, а ми б навіть не мали можливості закликати їх звертатися до правоохоронців", - каже він.

Адвокат Бургубуру, сам набожний католик, усе ж переконаний, що церква в довгостроковій перспективі виконає багато із озвучених рекомендацій комісії. "Звичайно, це не відбувається за одну ніч - на це підуть місяці чи роки. Але суть нашої роботи полягала в тому, щоб розвернути церкву в правильне русло, і я впевнений, що тепер ситуація покращиться", - каже він.

  • Океанографічний музей у колишній церкві в Штральзунді

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Океанографічний музей

    Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.

  • Центр зі скелелазіння в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Центр зі скелелазіння

    Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.

  • Ресторан і коктейль-бар

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Ресторан і коктейль-бар

    Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.

  • Концертна зала в колишньому храмі

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Концертна зала

    Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.

  • Житловий будинок в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Житловий будинок

    А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.

  • Бібліотека та музей музичних інструментів у колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Бібліотека та музей музичних інструментів

    Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.

  • Музей монастирської культури під Падерборном

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музей монастирської культури

    П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.

  • Арт-галерея

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Арт-галерея

    Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.

  • Міський музей в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музейна експозиція

    У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.

    Автор: Наталія Корольова


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Commission president Jean-Marc Sauve attends the publishing of a report by an independant commission into sexual abuse by church officials (Ciase) on October 5, 2021, in Paris. - The commission's two and a half years of research based on church, court and police archives, as well as interviews with witnesses, uncovered between 2,900 and 3,200 paedophile priests or other members of the church have operated inside the French Catholic Church since 1950. (Photo by THOMAS COEX / various sources / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

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Докладно

Незалежна комісія пропонує масштабні реформи Католицької Церкви у Франції

Церква на роздоріжжі після звіту щодо масштабів педофілії

З 1950 року 216 тисяч дітей та підлітків стали жертвами розбещення духівників. Експерти закликають до реформ.  

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