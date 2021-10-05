Педофілія у церкві: у Франції виявлено сотні тисяч жертв сексуальної наруги

Жертвами сексуального насильства з боку католицького духовенства у Франції за останні 70 років стали щонайменше 216 тисяч неповнолітніх. Такі дані містить опублікований у вівторок, 5 жовтня, звіт за підсумками розслідування спеціальної комісії, що тривало кілька останніх років. Автори звіту, який викладений на близько 2,5 тисячах сторінок, зауважують, що кількість жертв сексуальної наруги з боку церкви може сягати 330 тисяч, якщо врахувати такі зловживання в інших церковних установах, зокрема з боку вчителів у католицьких школах.

Комісію, що проводила розслідування, було створено католицькими єпископами у Франції наприкінці 2018 року, вона працювала незалежно від церкви. Оцінки потерпілих значною мірою ґрунтуються на дослідженні, проведеному французьким Національним інститутом охорони здоров'я та медичних досліджень (INSERM). Члени комісії, жоден з яких не був пов'язаний з церквою, опитали сотні людей, які забажали розповісти свої історії. Також команда мала доступ до файлів поліції та церковного архіву.

Третина випадків - зґвалтування

Всього безпосередньо комісією було ідентифіковано близько 2700 жертв шляхом отримання їхніх свідчень, ще тисячі жертв було знайдено в архівах, пише Reuters. Більшість жертв - близько 80 відсотків - були хлопчиками у віці від 10 до 13 років, решта - дівчатками різних вікових груп. Майже третина випадків сексуального насильства, за даними комісії, включала у себе зґвалтування. Загалом у нарузі над дітьми підозрюються близько 3000 служителів, які працювали в церкві з 1950 року. Зазначається, що це - 2,5 відсотка від усього французького духовенства.

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Голова комісії Жан-Марк Сов наполягає, що дані має бути передано до судових органів, а церква повинна виплатити потерпілим належну фінансову компенсацію. Реагуючи на результати розслідування, голова французької конференції єпископів Ерік де Мулен-Бофор заявив, що церкві соромно за вчинені злочини з боку священників, попросив вибачення та пообіцяв діяти.

Гучні скандали щодо сексуального насильства у католицькій церкві

Висновки французів з'явилися через рік після того, як у Великобританії заявили про 3000 випадків сексуальної наруги над дітьми в Англії та Уельсі в період з 1970 до 2015 року. У свою чергу в Ірландії комісія знайшла майже 15000 неповнолітніх жертв сексуальної наруги у католицьких установах лише за період з 1970 до 1990 року, нагадує AFP.

У 2018 році дослідження конференції єпископів Німеччини також виявило тисячі випадків сексуального насильства над неповнолітними з боку німецького духовенства. Були встановлені випадки наруги над 3677 дітьми, переважно хлопчиками до 13 років, з боку 1670 священиків у період з 1946 до 2014 року.

У свою чергу в 2017 році урядова комісія в Австралії також встанвоила майже 4,5 тисячі випадків сексуальної наруги над дітьми у 1950-2010 роках, до якої загалом були причетні близько семи відсотків служителів католицьких церков країни. При цьому практично жоден з цих випадків не було розслідувано належним чином.

У 2002 році американська газета Boston Globe розкрила масштабні випадки сексуального насильства над дітьми в Бостонській єпархії (США) та намагання церкви приховати це. Журналістське розслідування лягло в основу оскароносного фільму "У центрі уваги".

У грудні 2019 року Папа Римський Франциск видав декрет, яким зобов'язав клір повідомляти церкві про випадки або підозри у вчиненні сексуального насильства. Папа з часу обрання у 2013 році здійснив низку кроків, спрямованих на боротьбу проти сексуального насильства у католицькій церкві, воднас критики звинувачують його у надто повільній реакції на скандали.