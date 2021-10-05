Педофілія у церкві: у Франції виявлено сотні тисяч жертв сексуальної наруги

За останні 70 років жертвами сексуального насильства з боку французького духовенства стали понад 200 тисяч дітей, переважно - хлопчики у віці 10-13 років, виявило розслідування.
Голова комісії з розслідування випадків сексуального насильства над дітьми католицьким духовенством у Франції Жан-Марк Сов
Жертвами сексуального насильства з боку католицького духовенства у Франції за останні 70 років стали щонайменше 216 тисяч неповнолітніх. Такі дані містить опублікований у вівторок, 5 жовтня, звіт за підсумками розслідування спеціальної комісії, що тривало кілька останніх років. Автори звіту, який викладений на близько 2,5 тисячах сторінок, зауважують, що кількість жертв сексуальної наруги з боку церкви може сягати 330 тисяч, якщо врахувати такі зловживання в інших церковних установах, зокрема з боку вчителів у католицьких школах.
Комісію, що проводила розслідування, було створено католицькими єпископами у Франції наприкінці 2018 року, вона працювала незалежно від церкви. Оцінки потерпілих значною мірою ґрунтуються на дослідженні, проведеному французьким Національним інститутом охорони здоров'я та медичних досліджень (INSERM). Члени комісії, жоден з яких не був пов'язаний з церквою, опитали сотні людей, які забажали розповісти свої історії. Також команда мала доступ до файлів поліції та церковного архіву.
Всього безпосередньо комісією було ідентифіковано близько 2700 жертв шляхом отримання їхніх свідчень, ще тисячі жертв було знайдено в архівах, пише Reuters. Більшість жертв - близько 80 відсотків - були хлопчиками у віці від 10 до 13 років, решта - дівчатками різних вікових груп. Майже третина випадків сексуального насильства, за даними комісії, включала у себе зґвалтування. Загалом у нарузі над дітьми підозрюються близько 3000 служителів, які працювали в церкві з 1950 року. Зазначається, що це - 2,5 відсотка від усього французького духовенства.
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Голова комісії Жан-Марк Сов наполягає, що дані має бути передано до судових органів, а церква повинна виплатити потерпілим належну фінансову компенсацію. Реагуючи на результати розслідування, голова французької конференції єпископів Ерік де Мулен-Бофор заявив, що церкві соромно за вчинені злочини з боку священників, попросив вибачення та пообіцяв діяти.
Висновки французів з'явилися через рік після того, як у Великобританії заявили про 3000 випадків сексуальної наруги над дітьми в Англії та Уельсі в період з 1970 до 2015 року. У свою чергу в Ірландії комісія знайшла майже 15000 неповнолітніх жертв сексуальної наруги у католицьких установах лише за період з 1970 до 1990 року, нагадує AFP.
У 2018 році дослідження конференції єпископів Німеччини також виявило тисячі випадків сексуального насильства над неповнолітними з боку німецького духовенства. Були встановлені випадки наруги над 3677 дітьми, переважно хлопчиками до 13 років, з боку 1670 священиків у період з 1946 до 2014 року.
У свою чергу в 2017 році урядова комісія в Австралії також встанвоила майже 4,5 тисячі випадків сексуальної наруги над дітьми у 1950-2010 роках, до якої загалом були причетні близько семи відсотків служителів католицьких церков країни. При цьому практично жоден з цих випадків не було розслідувано належним чином.
У 2002 році американська газета Boston Globe розкрила масштабні випадки сексуального насильства над дітьми в Бостонській єпархії (США) та намагання церкви приховати це. Журналістське розслідування лягло в основу оскароносного фільму "У центрі уваги".
У грудні 2019 року Папа Римський Франциск видав декрет, яким зобов'язав клір повідомляти церкві про випадки або підозри у вчиненні сексуального насильства. Папа з часу обрання у 2013 році здійснив низку кроків, спрямованих на боротьбу проти сексуального насильства у католицькій церкві, воднас критики звинувачують його у надто повільній реакції на скандали.