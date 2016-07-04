У Гаазі розпочався перший процес щодо воєнних злочинів у Косові

Перший процес Спеціального суду щодо Косова для розслідування воєнних злочинів, скоєних у 1998-99 роках, розпочався у середу, 15 вересня, у Гаазі. Через понад 20 років після збройного конфлікту один з колишніх командирів Армії визволення Косова (АВК) Саліх Мустафа першим постав перед спеціальним трибуналом. Він відкинув усі обвинувачення на свою адресу та назвав обвинувачів "гестапівцями", повідомляє інформагенція AFP.

Мустафу, який очолював внутрішню таємну службу збройних формувань албанців, обвинувачують у вбивствах, катуваннях, жорстокому поводженні та свавільних затриманнях. За даними обвинувачення, у квітні 1999 року Мустафа та його підлеглі жорстоко катували щонайменше шістьох цивільних у виправному таборі поблизу Приштини, одну людину вбили. Усі жертви були косовськими албанцями, яких АВК вважала "колаборантами", стверджує слідство. Мустафу затримали минулого року в столиці Косова Приштині і з того часу тримали під вартою.

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У найближчі тижні свідчитимуть 16 свідків, у тому числі деякі потерпілі, заявив головний обвинувач Джек Сміт. "Постраждалі чекали понад два десятиліття, що їх нарешті почують", - заявив Сміт, цитує інформагенція dpa. Він назвав судовий процес "важливою віхою" для суду після шести років його підготовки.

Експрезидент Косова теж постане перед судом

Всього у справі про воєнні злочини в Косові проходять обвинуваченими дев'ятеро осіб, у тому числі експрезидент країни Хашим Тачі, який подав у відставку в листопаді 2020 року, щоб постати перед трибуналом.

Під час збройного конфлікту, що призвів у результаті до відокремлення Косова від Сербії, було вбито близько 13 тисяч людей. Конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград до цього часу вважає Косово частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

Спеціальний суд щодо Косова був створений у 2015 році внаслідок тиску міжнародних організацій для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Він є частиною судової системи Косова, але у ньому працюють міжнародні судді та прокурори. Через великий тиск на свідків суд було перенесено до Гааги.