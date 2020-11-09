 У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2021

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Новини

У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова

Колишній командир Визвольної армії Косова П'єтер Шала перебуватиме під вартою в Бельгії до можливого переведення до слідчого ізолятора спецтрибуналу в Гаазі.

Спеціальний трибунал щодо Косова у Гаазі (архівне фото)

Спеціальний трибунал щодо Косова у Гаазі

Одного з колишніх командирів Визвольної армії Косова (ВАК) П'єтера Шалу затримали в Бельгії за підозрою у здійсненні воєнних злочинах в 1990-х роках. Про це у вівторок, 16 березня, повідомив спеціальний трибунал щодо Косова (СТК) в Гаазі.

Шала перебуватиме під вартою в Бельгії до його можливого переведення до слідчого ізолятору СТК в Гаазі. Обвинувальний акт планується оголосити до того, як фігуранти постануть перед судом у Нідерландах.

За інформацією ЗМІ, під час війни в Косові Шала був відомий на прізвисько "Командир-вовк" і діяв у зоні операцій на сході Косова.

Шалу вже допитували в Гаазі

Раніше П'єтер Шала був фігурантом ще одного процесу, у ході якого розслідувалося можливе насильство над полоненими у таборах ВАК у північній Албанії. У 2019 році його вже допитували слідчі в Гаазі.

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Нагадаємо, 5 листопада 2020 року спеціальний трибунал в Гаазі з розслідування воєнних злочинів у Косові висунув звинувачення цілій низці політиків, серед яких - президент Республіки Косово Хашим Тачі. Він був одним із засновників ВАК. У відповідь Тачі оголосив, що йде у відставку, пояснивши це тим, що не бажає постати перед судом у якості глави держави.

Спеціальний трибунал щодо Косова у Гаазі

Спеціальний трибунал щодо Косова був створений у 2016 році під тиском міжнародної громадськості. Формально він є частиною органів юстиції Косова, але для забезпечення незалежності всі посади в ньому займають виключно іноземні судді і прокурори. Трибунал повинен розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності, тортури і насильницькі переселення, що відбувалися в Косові з початку 1998-го до кінця 2000 року.

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Унаслідок війни в Косові загинуло понад 10 000 осіб, зниклими безвісти досі вважається 1641 людина. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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