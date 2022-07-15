У ФРН засудили офіцера, який видавав себе за біженця і готував теракт

Вищий земельний суд у Франкфурті-на-Майні у п'ятницю, 15 липня, засудив військовослужбовця Бундесверу Франка А. до п'яти з половиною років позбавлення волі, визнавши його винним у підготовці низки терактів у Німеччині. Оголошуючи вирок головуючий суддя Крістоф Коллер (Christoph Koller) наголосив, що у Франка А. "твердо сформований протягом кількох років правоекстремістський і націоналістичний" світогляд.

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Подвійне життя Франка А.

Старшого лейтенанта Франка А. затримали в аеропорту Відня у лютому 2017 року. Чоловік сховав у туалеті аеропорту пістолет, проте зброю виявив прибиральник.

У ході слідства з'ясувалося, що Франко А. прибув до Німеччини у 2015 році разом з сирійськими біженцями під ім'ям Давид Беньямін та попросив притулок.

Влада схвалила його запит і направила чоловіка до гуртожитку для біженців у Баварії. Пізніше з'ясувалося, що Франко А. вів подвійне життя: був офіційно зареєстрованим як сирійський біженець та у той же час служив у 291 піхотному батальйоні спільної німецько-французької бригади.

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Список жертв та підготовка до нападів

За даними слідства, Франко А, діючи зі ксенофобських міркувань, готував терористичний напад. У травні 2017 року у місті Кель, що на південному заході Німеччини, було затримано його ймовірного спільника - 27-річного старшого лейтенанта Бундесверу Максиміліана Т., якого також підозрюють у причетності до підготовки теракту.

Після затримання Максиміліана Т. у слідства з'явилося більше доказів версії, що у складі Бундесверу діяло "коло однодумців, які сповідували праві ідеї, або навіть правоекстремістський терористичний осередок".

У спільників були виявлені списки можливих жертв, серед яких тодішній президент ФРН Йоахім Ґаук (Joachim Gauck), активістка Лівої партії Анне Гельм (Anne Helm) та міністр юстиції Гайко Маас (Heiko Maaß). Крім того, у Франка А., як повідомляла газета Die Welt, було знайдено конкретні плани терактів: вибух надгробкового каменю Ротшильда у Франкфурті-на-Майні та напад на групу активістів антифашистського руху під виглядом сирійського біженця.